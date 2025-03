Trump’ın Kabinesine Türk İsim Eklendi

ABD BAŞKANI TRUMP’IN YENİ ADAYLIĞI

ABD Kongresi’nin internet sayfasında yayımlanan adaylık duyurusuna göre, ABD Başkanı Donald Trump, bir Türk ismi daha ekibine dahil etti. Otonom sürücüsüz araçlar alanında uzman olan Seval Öz, ABD Ulaştırma Bakanlığı’nda yeni oluşturulan bir “bakan yardımcılığı” pozisyonuna aday gösterildi.

SEVAL ÖZ’ÜN GÖREVİ NE OLACAK?

Seval Öz’ün adaylığı, Kaliforniya eyaletinden Senato Ticaret, Bilim ve Ulaştırma Komitesine iletildi. ABD’deki çeşitli bakanlıklar, birden fazla bakan yardımcısıyla faaliyet gösteriyor. Beyaz Saray, Öz’ün Ulaştırma Bakanlığı’ndaki spesifik rolünü henüz açıklamadı ancak mesleki geçmişi, bakanlıkta sürücüsüz araç politikasını denetlemekle sorumlu olabileceğini gösteriyor.

SEVAL ÖZ KİMDİR?

Dr. Mehmet Öz’ün kız kardeşi olan Seval Öz, 1961 doğumlu. 2011 yılında ABD’nin San Francisco kentindeki Google’ın merkezinde müdür olarak görev yapıyordu. Wellesley Koleji’ni bitirdikten sonra The Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) elektronik üzerine eğitim aldı. Öz, kendi deneyimlerinden bahsederken, “Uzun yıllar New York’ta bankacılık yaptım. Özellikle yatırım bankacılığı alanında uzmanım. San Francisco’ya yerleştikten sonra finans şirketlerinde çalışmaya başladım. Rüya doğunca dört yıl mesleğime ara verdim. Bu sırada ağabeyim Mehmet Öz ile ABD’deki çocukların sağlık eğitimleriyle ilgili bir projeye başladım.” ifadelerini kullanmıştı. Türkiye’ye sık sık geldiğini vurgulayan Öz, “Kuşkusuz en çok annemi, babamı, arkadaşlarımı özlüyorum. Boğaz ve Kapalıçarşı’yı çok seviyorum. Halıcılar, kumaşçılara gider alışveriş yaparım. Gümüşçülere, bakırcılara uğrarım. Arada bir baklava kaçamağı yapıyorum.” diye dile getirmişti. Seval Öz, otomotiv devi Continental’da Akıllı Ulaşım Sistemleri Bölümünün CEO’su olarak da görev yaptı. Kariyerinde ayrıca GoogleX ve Cuil gibi firmalarda da çalıştı. Öz, sivil toplumda da aktif olup Endeavor Danışma Kurulu Üyesi, New York Halk Kütüphanesi Yönetim Kurulu Üyesi ve New York Türk Amerikan Derneği Yönetim Kurulu’nda yer alıyor. Kadınların teknolojideki liderliği hakkında sunumlar yapan Öz, Dışişleri Bakanlığı’ın Global Kadınlar APEC inisiyatifinde Google’ı temsil etti.

ÖZ AİLESİNİN KÖKENİ

Mehmet Öz’ün babası Prof. Mustafa Öz, 1959 yılında Suna Atabay ile evlendi. Mehmet Öz’ün yanı sıra Seval ve Nazlım adında iki kızları daha bulunuyor. Prof. Mustafa Öz 3 Ekim 1925 tarihinde Konya’nın Bozkır ilçesinde doğdu. Devlet parasız yatılı okullarda eğitim aldıktan sonra 1950 senesinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni burslu olarak bitirip Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. Prof. Öz, yüksek ihtisasını Cleveland’daki Doctor’s Hospital’da tamamladı ve 1959’da genel cerrah unvanını aldı. Amerika’da 54 yıl kaldıktan sonra Türkiye’ye geri döndü. Seval Öz, ailelerini Konya’dan İstanbul’a göç etmiş bir aile olarak tanıtıyor.

MİRAS KAVGASI

Öz kardeşler, 2019 yılında babalarının vefatından sonra miras tartışmaları yaşamıştı. Kardeşlerden Nazlım Öz, 2020 yılında, abisi Mehmet Öz’ün iki gayrimenkul üzerinden toplam 15 bin dolarlık aylık geliri kendisiyle paylaşmadığını öne sürmüştü. Dr. Öz de kız kardeşinin babasının imzasını taklit ederek gelir elde ettiğini iddia etmişti. Bakanlığa aday gösterilen Seval Öz, bu davalarda abisi Mehmet Öz ile birlikte hareket etti ve kardeşi Nazlım’a karşı davalar açtı. Dr. Öz ve California’da yaşayan Seval Öz, Nazlım Öz’e dava açarak kardeşlerinin babalarının Hollanda, Hindistan ve Cayman Adaları’ndaki 2,9 milyon dolarlık parasını zimmetine geçirdiğini öne sürdü. Baba Mustafa Öz’den geriye kalan Sarıyer’deki yalı ile çok sayıda gayrimenkul ve bankadaki paralar, kardeşler arasında bir dizi dava sürecine dönüşmüştü.

MEHMET ÖZ’ÜN ADAYLIK SÜRECİ

Seval Öz, Trump’ın Sağlık Sigortası Departmanının başkanı olarak aday gösterdiği Dr. Mehmet Öz’ün kız kardeşi. Kalp cerrahı ve eski televizyon sunucusu olan Öz’ün Senato Finans Komitesindeki onay oturumunun 14 Mart Cuma günü yapılması bekleniyor. Bu oturum ile tarihte ilk kez hem Türk hem de Amerikan vatandaşı olan bir kişinin ABD Senatosu’nda onay sürecinden geçmiş olacağı belirtiliyor.