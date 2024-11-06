Trump’ın Kazandığı Seçim Üzerine Paylaşım

ABD SEÇİMLERİNDE TRUMP’IN ZAFERİ

Tüm dünya seçim sonuçlarına kilitlenmişken, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump zafer kazanıyor. Trump’ın zafer konuşması sırasında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan dikkat çeken bir ‘Gazze’ açıklaması geldi. Soylu, 9 Haziran’da yaptığı paylaşımda, “Gazze, Alman hükümetini yendi. Gazze, İngiliz hükümetini yendi. Gazze, Fransız hükümetini de yendi. Gazze, ABD hükümetini de yenecek” ifadesini öne çıkararak, “ABD müesses nizamını kaybetti. Ve Gazze, ABD müesses nizamını da yendi” notunu düştü.

KAMALA HARRİS’İN İSRAİL POLİTİKALARI

Trump’ın rakibi Kamala Harris, seçim süresince İsrail yanlısı bir tutum sergilemesiyle dikkat çekiyor. Harris, “Açık konuşayım, İsrail’in savunmasına ve kendini savunma kabiliyetine olan taahhüdüm sarsılmaz ve kesindir. Bu değişmeyecek” şeklindeki sözleriyle İsrail’e silah ambargosu uygulamayacağını dile getiriyor.