Trump’ın Kriptoyla İlgili Adımları Yetersiz Kaldı

BİTCOİN’DE YÜKSELİŞ VE DÜŞÜŞ BELİRSİZLİĞİ

ABD Başkanı Donald Trump, görevine başladığında özellikle Bitcoin hakkında pozitif yorumlar yaptı. Bu açıklamalar sonucunda BTC önemli ölçüde değer kazanmıştı. Asıl yükseliş ise Trump’ın seçimi kazanmasının ardından yaşandı. “Donald Trump’ın seçimi kazanması Bitcoin’i hızlı bir şekilde 100 bin doların üzerine taşımıştı.”

Trump, göreve gelmesinin ardından birçok kararname imzaladı. Ancak kripto para yatırımcılarının dört gözle beklediği Bitcoin’in yasallaşması konusunda henüz atılmış en önemli adım bulunmuyor. Bu durum, kripto para piyasasında önemli bir düşüşe sebep oldu.

PİYASADAKİ DEĞER KAYIPLARI

Bitcoin başta olmak üzere birçok kripto para geçtiğimiz haftayı kayıplarla kapadı. Bu sürecin ne şekilde devam edeceği ise şu an için belirsizliğini koruyor.