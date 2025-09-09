Trump’ın Mektubu Kongre’ye Verildi: “Sahte” Dedi

Jeffrey Epstein’ın malvarlığını yöneten avukatlar, finansçının 50. doğum günü için hazırlanan ve Trump’ın var olmadığını iddia ettiği imzalı bir mektubu içeren doğum günü albümünün bir kopyasını Kongre’ye sundu. Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi üyeleri, Pazartesi günü bu albümün bir kopyasını aldıklarını doğruladı. Komitenin Demokrat kıdemli üyesi Kaliforniya Temsilcisi Robert Garcia, “Başkan Trump, Epstein soruşturmasını bir aldatmaca olarak nitelendirdi ve doğum günü notunun var olmadığını iddia etti. Şimdi biliyoruz ki Donald Trump yalan söylüyor ve gerçeği örtbas etmek için elinden geleni yapıyor” dedi. Garcia, “Yeter artık bu oyunlar ve yalanlar, tüm dosyalar hemen açıklansın” şeklinde tepki gösterdi. Wall Street Journal, Temmuz ayında Trump’ın adını taşıyan ve çıplak bir kadının siluetinin çerçevelediği daktilo ile yazılmış metni içeren albümü ve mektubu haberleştirmişti. Mektup, “Doğum Günün Kutlu Olsun — ve her gün başka bir harika sır olsun” sözleriyle sona eriyordu. İmzanın bulunduğu bölüm ise kasık kıllarını taklit eden şekilde bel altına atılmış karalamalı bir “Donald” ile doluydu.

Trump ise Wall Street Journal’ın Temmuz ayındaki ilgili haberini yalanladı. Trump, “Jeffrey Epstein’ın arkadaşları, 50. doğum günü albümü için ona müstehcen mektuplar gönderdi. Bunlardan biri Donald Trump’tan gelmişti” başlıklı haberde, yazıldığı iddia edilen mektubun “sahte olduğunu” öne sürdü. Trump, “Bunlar benim sözlerim değil, benim yazım tarzım böyle değil” dedi. Ayrıca, haberdeki “kalın bir kalemle elle çizilmiş gibi görünen çıplak bir kadının siluetiyle çerçevelenmiş birkaç satır daktilo metni bulunuyor” ifadesine karşılık “Ben resim çizmem” yanıtını verdi. Beyaz Saray basın sekreteri Karoline Leavitt, WSJ’nin bugünkü haberine ilişkin henüz yorum yapmadı.

Epsteine dair belirsizlik sürüyor

Trump yönetiminin elindeki Epstein dosyalarını açıklayıp açıklamayacağına dair yaklaşımı, Beyaz Saray’ı uzun süre baskı altında tutuyor. Trump, 3 Eylül’de Epstein hakkında daha fazla detayın kamuoyuna açıklanmasını siyasi güdümlü bir aldatmaca olarak değerlendirdi. Bu süreçte, mahkûm edilmiş cinsel suçlunun bazı mağdurları, Kongre’ye gelerek yaşadıkları cinsel istismar hikâyelerini aktardı ve başkan ile Kongre’yi daha fazla kaydı açıklamaya çağırdı. Trump’ın destekçileri uzun zamandır Epstein ile ilgili belgelerin açıklanmasını talep ediyor, ancak Adalet Bakanlığı, Temmuz ayında Epstein’in küçük kızları istismarına katılanların bir müşteri listesi olmadığını belirtti ve yeni dosyaların yayımlanmayacağını ifade etti. Bu bilgi, Trump’ın bazı destekçileri arasında öfkeye neden oldu ve Kongre’de kayıtların peşine düşülmesine yol açtı.

Albümün açıklandığı çağrı

Epstein’in mal varlığını yöneten avukatlar, Pazartesi günü Gözetim Komitesi Başkanı Kentucky Temsilcisi James Comer’ın çağrısına yanıt vererek doğum günü albümünün bir kopyasını sundu. 25 Temmuz tarihli bir mektupta, Garcia ve California Temsilcisi Ro Khanna, “şeffaflık ve hesap verilebilirliğe katkıda bulunmak” amacıyla avukatları albümü açıklamaya zorlamıştı. WSJ, Epstein’e 2003’te verilen doğum günü albümünün profesyonel şekilde ciltlendiğini belirtirken, Trump, eski Başkan Bill Clinton ve milyarder Leon Black’in de aralarında bulunduğu birçok dostunun mektuplarını içerdiğini aktardı. Bazı mesajların sıradan doğum günü dilekleri olduğu, diğerlerinin ise cinsel göndermeler, müstehcen çizimler veya fotoğraflar taşıdığı bilgisi verildi. WSJ’ye göre Trump, Clinton ve yaklaşık 20 başka tanıdıkla birlikte albümün “Arkadaşlar” kısmında listelenmişti. Trump ve Epstein, 1990’larda Florida’da bulunan Palm Beach’te birlikte vakit geçirmişti. Uçuş kayıtları, Trump’ın Epstein’in özel jetinde seyahat ettiğini gösteriyor. Epstein, Trump’ın Mar-a-Lago malikanesinde sıkça fotoğraflanmıştı. Epstein 2019’da ikinci kez tutuklandığında, Trump onunla son 15 yıldır konuşmadığını söyledi. Epstein’in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell’e doğum günü albümü projesinde yardım eden bazı kişiler, 20 yılı aşkın süre önce belgeleri derlerken Trump sayfasını hatırladıklarını belirtti. Maxwell, yakın zamanda Adalet Bakanlığı yetkililerine Epstein’in 50. doğum günü için bir albüm topladığını, ancak albüme katkıda bulunanların isimlerini hatırlamadığını söyledi. WSJ’nin haberine göre, Adalet Bakanlığı Mayıs ayında Trump’a, adının Epstein ile ilgili hükümet dosyalarında birkaç kez geçtiğini iletti ve ayrıca diğer pek çok yüksek profilli ismin de eşlik ettiğini belirtti. Dosyalarda yer almak, elbette bir yanlış yapıldığı anlamına gelmiyor. Beyaz Saray ise bu durumu “yalan haber” olarak nitelendiriyor.