“Trump’ın Netanyahu’ya Gazze Desteği: Ne Yapmalısın?”

TRUMP’IN NETANYAHU’YA DESTEĞİ

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump’ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya İsrail’in Filistin ve Lübnan’daki saldırıları için “Ne yapman gerekiyorsa yap” diyerek destek verdiği belirtiliyor. Washington Post gazetesi, konuyla ilgili bilgisi olan altı kişiye dayandırdığı haberinde, Trump’ın bu ay Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinin detaylarını paylaştı. Trump’ın, Netanyahu ile en az iki kez telefonda görüştüğü ve bu görüşmelerden birinde Hamas ve Hizbullah konusundaki durumu göz önünde bulundurarak “Ne yapman gerekiyorsa yap” dediği aktarıldı.

GRAHAM’IN AÇIKLAMALARI

Görüşme ile ilgili olarak Washington Post’a açıklamalarda bulunan South Carolina Cumhuriyetçi Senatörü Lindsey Graham, Trump’ın Netanyahu’ya “askeri olarak ne yapması gerektiğini” direkt olarak söylemediğini, ancak Lübnan’daki çağrı cihazlarının patlatılması operasyonuna duyduğu hayranlığı dile getirdiğini belirtti. Graham, “Onlara, ‘kendinizi savunmak için yapmanız gerekeni yapın’ dedi ancak burada açıkça yeni bir Orta Doğu’dan bahsediyoruz. Trump, yozlaşmış Filistin Devletiyle ilgili çok fazla şeyin değişmesi gerektiğini anlıyor” şeklinde ifadeler kullandı.

TRUMP’IN SEÇİM KAMPANYASI SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

Trump’ın seçim kampanyası sözcüsü Karoline Leavitt, Trump döneminde Orta Doğu’da “tarihi bir barış yaşandığını” savunarak, bu dönemde “kaydedilen ilerlemelerin” Kamala Harris ve Joe Biden yönetiminin zayıflığı nedeniyle zarar gördüğünü öne sürdü. Leavitt, “Başkan Trump Oval Ofis’e geri döndüğünde, Kamala ve Biden’ın politikalarının yarattığı karmaşayı düzeltecek. İsrail bir kez daha korunacak, İran tekrar iflas edecek, teröristler avlanacak ve kan dökülmesi sona erecek.” değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan, Trump ile Netanyahu arasındaki telefon görüşmeleri hakkında İsrail tarafının yorum yapmayı reddettiği ifade edildi.