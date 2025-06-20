Trump’ın Nükleer Kullanım Hakkında Düşünceleri Var

ABD’NİN IRAK-İSRAİL SAVAŞINA KATILIMI BELİRSİZ

ABD’nin İran-İsrail çatışmasına doğrudan dahil olup olmayacağı henüz kesinleşmemişken, Donald Trump yönetimi için “nükleer saldırıya hazırlanıyorlar” iddiası dikkat çekiyor. İngiltere merkezli bir kaynak olarak aktarılana göre, ABD ordusunun İran’ın dağlar altında yer alan Fordo nükleer tesisini etkisiz hale getirmek için sığınak delici bombaların yeterli olamayacağı ve bu nedenle nükleer silah kullanılabileceği konuşuluyor.

NÜKLEER SİLAHIN SINIRLARI VE ABD SAVUNMA GÖRÜŞLERİ

İki ABD savunma yetkilisi, Fordo’nun derinliklerinde, füzelerin ulaşamadığı bu tesis için yalnızca taktik nükleer silahın etkili olabileceğini belirtiyor. Bununla beraber, Trump’ın nükleer silah kullanmayı düşünmediği yönünde haberler de mevcut. Ancak Trump’a yakın bir kaynak, bu iddiayı yalanlayarak, Trump’ın nükleer silah seçeneğini düşünmekte olduğunu açıkladı. Bir Beyaz Saray yetkilisi, “Bu haber doğru değil. Hiçbir seçenek masadan kalkmış değil ama Fordo için konvansiyonel sığınak delici bombaların yeterli olacağından eminiz” dedi. Böyle bir aksiyonun çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine, bölgenin uzun süre zehirlenmesine ve uluslararası krizlerin derinleşmesine yol açabileceği belirtiliyor. Trump seçimlerde, “sonsuz savaşları sona erdirme” ve “Orta Doğu’da barış sağlama” vaatlerinde bulunmuştu.

RUSYA’DAN ABD’YE UYARI

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD’nin İran’da taktik nükleer silah kullanmasının bir felaket olacağını belirtti. Peskov, yaptığı açıklamada, Trump’ın söylediklerinin değil, basında yer alan haberlerin kaynak gösterildiğini ifade etti fakat hangi medya kuruluşlarına atıfta bulunduğunu belirtmedi. Başkan Trump, İsrail ile İran arasındaki artan gerilim karşısında ABD’nin rolüyle ilgili kararın iki hafta içinde verileceğini ifade etti. Rusya, İran ile olan yakın ilişkilerinden dolayı Washington’u İsrail’e askeri destek vermemesi hususunda sert uyarılarda bulunuyor.