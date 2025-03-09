Trump’ın Planı: Ülkelere Seyahat Yasağı Genişliyor

SEYAHAT KISITLAMALARININ GENİŞLETİLMESİ

Amerika’nın önde gelen gazetelerinden New York Times’ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ABD’ye yönelik seyahat kısıtlamalarını genişletme hazırlığı yapıyor. Konuyla ilgili bilgi sahibi iki yetkili, uygulanacak yeni yasağın Trump’ın ilk başkanlık döneminde çıkarılan yasak kararından daha kapsamlı olacağını aktarıyor.

TEHDİT SINIFLANDIRMASI

Yeni seyahat yasağı taslağında, ABD’nin ulusal güvenliğe tehdit olarak değerlendirdiği bazı ülkeler “kırmızı”, “turuncu” ve “sarı” renklerle sınıflandırılacak. Kırmızı kategorisindeki ülke vatandaşlarına ABD’ye seyahat yasağı getirilecek. Turuncu kategorideki ülkelere belirli kısıtlamalar uygulanacak, sarı kategorisindeki ülkelere ise eksikliklerini tamamlamaları için 60 gün süre tanınacak.

KIRMIZI KATEGORİDEKİ ÜLKELER

Turuncu ve sarı kategorideki ülkelerle ilgili ayrıntılar verilmezken, kırmızı kategoride, Trump’ın önceki seyahat yasağı kapsamında yer alan ülkeler olan İran, Yemen, Libya, Somali, Sudan, Suriye, Kuzey Kore, Küba ve Venezuela’nın bulunacağı, ayrıca Afganistan ve Pakistan’ın da eklenmesi bekleniyor.

AMAÇ: ABD’Yİ KORUMAK

Trump, ilk başkanlık döneminde “ABD’yi terör saldırılarından korumak” gerekçesiyle bu ülke vatandaşlarına seyahat yasağı uygulamak için tartışmalı bir süreç başlatmıştı. Kasım 2024 başkanlık seçimleri kampanyası sırasında Trump, yeniden seçilmesi halinde, çoğunluğu Müslüman olan bazı ülkelere yönelik uyguladığı tartışmalı seyahat yasaklarını daha geniş ve güçlü bir biçimde geri getireceğini ifade etti.