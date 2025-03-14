Trump’ın Politikaları Altını Yükseltti

ALTINDAKİ REKOR ARTIKLAR

“Güvenli liman” varlıkları arasında yer alan altın, jeopolitik risklerin yanı sıra artan belirsizlik ve ABD’nin yeni gümrük vergisi politikasının potansiyel etkileri nedeniyle rekor üstüne rekor kırıyor. Bugün, altının ons fiyatı yüzde 0,17’lik bir artışla 2 bin 993,94 dolara ulaşarak yeni bir zirve yaptı. Böylelikle, değerli metalin ons fiyatı 3 bin dolara yaklaşmış oldu. Yeni yılın ilk gününde 2 bin 620 dolardan işlem gören altın, yılın başından bu yana yaklaşık 373 dolar değer kazanırken, bu yıl toplamda 13 kez rekor yenileyerek dikkat çekti.

GRAM ALTINDA DA YÜKSELİŞ

Altının ons fiyatındaki bu artış, geçen yıl yüzde 27’lik bir yükseliş gösterirken, bu yıl da yüzde 17’lik bir değer artışıyla devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın uyguladığı gümrük tarifesi politikası, altın piyasasında en önemli fiyat belirleyicilerden biri olmaya devam ediyor. Ons altındaki fiyat artışlarının ardından Türkiye’de gram altın fiyatları da rekorla başladı. Altının gram fiyatı 3 bin 536 lira ile yeni bir zirveye ulaştı.