Trump’ın Sağlık Sorunları Dikkat Çekti

ABD BAŞKANI TRUMP’IN SAĞLIK DURUMU GÜNDEMDE

79 yaşındaki ABD Başkanı Donald Trump, son aylarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla sık sık dikkat çekiyor. Selefi Joe Biden’ın sağlık durumu üzerine yaptığı eleştirilerle bilinen Trump’ın elinde yaralar ve ayağında şişliklerin, önemli bir sağlık sorununa işaret ettiği iddia ediliyor. Bu gelişmelerin ardından Beyaz Saray, Trump’ın ‘Kronik venöz yetmezlik’ hastalığına sahip olduğunu ilk defa kamuoyuna duyurdu.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Son dönemlerde Trump’ın sağlığına dair haberlerin dünya genelinde daha çok konuşulmasının ardından, 6 gündür resmi programları bulunmayan Trump, dün ABD basınına görüntü verdi. Çekilen fotoğraflarda Trump’ın soluk benizli ve düşük enerjili durumu dikkat çekti.