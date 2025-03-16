Trump’ın Sınır Dışı Planı Yargı Engelinde

GÖÇMEN POLİTİKALARINDA YENİ GELİŞMELER

ABD’deki Trump yönetimi ve yargı organları arasında yasa dışı göçmenlere yönelik politikalar konusundaki anlaşmazlık, yeni bir olayla tekrar gündeme geldi. Trump’ın, Venezuela’dan gelen ve Tren de Aragua çetesiyle bağlantılı olduğu iddia edilen göçmenlerin hızlı bir şekilde sınır dışı edilmesi için 1798 tarihli “Yabancı Düşmanlar Yasası”nı uygulamaya alma kararı alması, aynı gün içinde yargı tarafından engellendi.

YARGIÇ BOASBERG’DEN TAHLİKAT

Washington DC Bölge Yargıcı James Boasberg, Trump’ın cumartesi sabahı imzaladığı başkanlık kararnamesiyle devreye soktuğu sınır dışı yetkilerini, saatler içinde geçici olarak durdurdu. Yargıç, yasaya ilişkin yapılan başvuruda davacı tarafı haklı bularak, söz konusu göçmenlerin duruşma olmaksızın sınır dışı edilmesini engelledi. Boasberg, bu çerçevede sınır dışı edilen kişilerin uçakta olmaları halinde derhal ABD’ye geri dönmeleri talimatını verdi. Trump yönetiminin, bu kararı bir üst mahkemeye taşıması bekleniyor.

YABANCI DÜŞMANLAR YASASI ÜZERİNE TARTIŞMALAR

Trump, Venezuela çetesi Tren de Aragua ile bağlantılı göçmenleri hedef almak amacıyla, daha önce yalnızca savaş dönemlerinde kullanılan “Yabancı Düşmanlar Yasası”nı devreye sokmuştu. 1798 yılında kabul edilen bu yasa, başkana belgesiz göçmenleri hedef alma ve sınır dışı etme konusunda olağanüstü yetkiler veriyor. Bu yasa, tarihte 1812 Savaşı, 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı dönemlerinde “aktif yabancı düşmanların” sınır dışı edilmesi amacıyla kullanılmıştı. Trump’ın kararnamesi, Tren de Aragua’yı “yabancı terör örgütü” olarak tanımlıyor ve bu çeteyle bağlantılı olduğu iddia edilen kişilerin yakalanarak derhal sınır dışı edilmesini öngörüyordu.

TRUMP İLE YARGI ARASINDAKİ GERİLİM

Trump’ın yasa dışı göçmenlere yönelik sert politikaları, daha önce de yargı organlarıyla çatışmasına neden olmuştu. Bu son olay, Trump yönetiminin göçmen politikalarının hukuki sınırlarını bir kez daha gündeme taşıdı. Yargıç Boasberg’in kararı, yasanın savaş dışı bir dönemde kullanılmasının hukuki dayanağı konusunda soru işaretleri oluştururken, Trump yönetiminin nasıl bir strateji takip edeceği merak ediliyor.