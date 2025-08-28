Trump’ın Tarife Politikası Hindistan’ı Etkiliyor

ABD’NİN TARİFE UYGULAMALARI HİNDİSTAN’I ZORA SOKUYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hindistan’a uyguladığı %50’ye varan ek gümrük vergileri, ülkenin ihracatını bu mali yıl içinde %40’tan fazla azaltabilir. Bu durum, Hindistan için yaklaşık 37 milyar dolarlık bir kayıp anlamına geliyor. Hindistan, Ukrayna savaşı sonrası Rusya’dan petrol ithalatını artırarak en az 17 milyar dolar tasarruf etmişti. Ek gümrük vergilerinin etkileri uzun vadede hissedilebilir ve bu durum Başbakan Narendra Modi için siyasi açıdan yıkıcı olabilir. Tekstil, mücevher ve değerli taşlar gibi emek yoğun sektörler, binlerce iş kaybı riski ile karşı karşıya kalıyor.

RUSYA İLE DENGELERİ KORUMAK

Analistler, Hindistan’ın önümüzdeki haftalarda vereceği tepkinin, Rusya ile on yıllardır süregelen ilişkisini şekillendireceğini ve ABD ile karmaşıklaşan ilişkilerini yeniden değerlendireceğini söylüyor. Washington, bu ilişkileri Çin’in Hint-Pasifik bölgesindeki artan etkinliğini dengelemek için kritik önemde görüyor. Delhi Stratejik ve Savunma Araştırmaları Konseyi kurucusu Happymon Jacob, “Hindistan’ın birkaç yıl boyunca savunma ekipmanları için Rusya’ya ihtiyacı var, uygun fiyatlı petrol bulduğunda buna gereksinimi var” dedi. Ayrıca, “Trump döneminde Delhi ile Washington arasındaki zorluklara rağmen ABD, Hindistan’ın en önemli stratejik ortağı olmaya devam ediyor. Hindistan’ın henüz birini diğerine tercih etme lüksü yok” ifadesinde bulundu.

HİNDİSTAN’DA PETROL İTHALATI ETKİLENİYOR

Hindistan hükümetinden iki kaynak, Yeni Delhi’nin Washington ile ilişkileri düzeltebileceğini, ABD’den enerji alımını artırmaya açık olduğunu, ancak Rus petrolünü tamamen kesmemek istediğini ifade etti. Dışişleri Bakanı, Salı günü yaptığı açıklamada ABD ile ticaret, enerji güvenliği ve kritik minerallerin araştırılması üzerine görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Rus ham petrolü, savaş öncesinde sıfıra yakın seviyelerden, Hindistan’ın toplam alımlarının neredeyse %40’ını teşkil ediyor. Analistler, bu ithalatı derhal durdurmanın ekonomik açıdan imkansız olduğu ve uluslararası kamuoyunda baskıya boyun eğmek anlamına geleceğini vurguluyor.

HİNDİSTAN ABD’Yİ ÇİFTE STANDARTLA SUÇLUYOR

Hindistan, Rusya’dan petrol ithalatı nedeniyle ABD’yi çifte standart uygulamakla suçladı. Ülke, ABD’nin Rus uranyum hekzaflorür, paladyum ve gübre alımını sürdürmesini eleştiriyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Hindistan’ı Rus petrol alımlarını artırarak “kazanç sağlamakla” suçladı. CNBC’ye verdiği bir röportajda, Hindistan’ın Rus petrolü alımlarını artırdığını, Çin’in ise bu dönemde payını sadece %13’ten %16’ya çıkardığını söyledi. Hindistan Dışişleri Bakanlığı ise Rusya’dan yapılan ham petrol ithalatının “Hintli tüketiciler için öngörülebilir ve uygun maliyetli enerji sağlamayı amaçladığını” açıkladı.

ÇOK KUTUPLU DİPLOMASİ HIZ KAZANIYOR

Çok kutupluluk hedefi doğrultusunda diplomasi trafiğini artıran Hindistan, Rusya’ya üst düzey yetkililer göndermeye başladı. Modi, bu ay yedi yıl aradan sonra Çin’i ziyaret edecek. Hindistan-Çin ilişkileri, 2020’deki sınır çatışmasının ardından yaklaşık bir yıl önce iyileşmeye başlamıştı. Modi’nin, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde Çin ve Rusya liderleriyle görüşmesi bekleniyor. Ancak kaynaklar, Hindistan’ın Çin ile ilişkilerinde hala temkinli olduğunu ve Rusya’nın beklediği gibi üçlü bir zirve düşünülemediğini belirtiyor.

KÜRESEL ETKİLER VE RAKİPLERİN AVANTAJI

Uzmanlara göre, Hindistan’ın ABD tarifelerine vereceği tepki diğer ülkelerin pozisyonunu etkileyebilir. Jacob, “Eğer yükselen büyük bir ekonomik ve askeri güç olan Hindistan bile ABD’den yoğun baskı görüyorsa, diğer ülkelerin bu baskıya direnme kapasiteleri çok daha az olabilir” ifadesinde bulundu. Ayrıca, Hindistan bazı tarifeleri geri alabilse bile, ticaretin uzun vadede birçok kalıcı sonuç doğurabileceği ifade ediliyor. Eski Hindistan ticaret yetkilisi Ajay Srivastava, “Çin, Vietnam, Meksika, Türkiye gibi ülkelerdeki rakipler, bu durumu fırsata çevirebilir” dedi.