Trump’ın Tarifeleri Küresel Ticarette Kriz Oluşturdu

KÜRESEL TİCARETTE YAPAY ZEKANIN ROLÜ

Şirketler, küresel ticarette meydana gelen dalgalanmalara karşı nasıl ilerleyeceklerini belirlemek için yapay zeka araçlarına yöneliyor. CNBC’ye bilgi veren birkaç teknoloji firması, işletmelerin küresel tedarik zincirlerini görselleştirmek — ürünlerin oluştuğu ham maddelerden, bu malların nereden sevk edildiğine kadar — ve ABD Başkanı Donald Trump’ın uyguladığı tarifelerin etkilerini anlayabilmek için bu yeni teknolojiyi devreye aldıklarını bildiriyor. Geçtiğimiz hafta Salesforce, ABD gümrük sistemindeki 20 bin ürün kategorisinde meydana gelen değişiklikleri “anında işleyip buna göre aksiyon alabilen” yeni bir ithalat uzmanı yapay zeka aracını tanıttı. Bu sistem, tarife sistemindeki değişikliklere karşı işletmelere yardımcı olmayı hedefliyor.

TARİFE DEĞİŞİKLİKLERİNE HIZLI YANIT

Salesforce’un mühendisleri, bu aracı eğitmek için ABD’ye ithal edilen mallar üzerindeki tarifeleri kapsayan 4 bin 400 sayfalık tarife cetvelini kullandı. Salesforce Hükümet İlişkilerinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Eric Loeb, “Küresel tarife değişikliklerinin hızı ve karmaşıklığı, çoğu işletmenin bunu manuel olarak takip etmesini neredeyse imkansız hale getiriyor. Eskiden şirketler, bu süreci yönetmek için küçük uzman ekiplerine bel bağlardı” açıklamasında bulundu. Yapay zeka, tarifelerin yarattığı kafa karışıklığının ortasında işletmelere hız kazandırıyor.

HIZLI KARAR ALMAK İÇİN YAPAY ZEKAYI KULLANMAK

Firmanın yapay zeka sistemleri sayesinde, küresel tedarik zincirlerinde yapacakları ayarlara dair kararları çok daha hızlı alabiliyorlar. Tedarik zinciri yönetimi yazılım firması Kinaxis’in Ürün Direktörü Andrew Bell, üretici ve dağıtımcıların tarifelere karşı nasıl tepki vereceklerine karar verirken kendi firmalarının makine öğrenimi teknolojisinden yararlandıklarını belirtiyor. Bell, bu sistemlerin ürünleri ve içerdiği malzemeleri analiz etmenin yanı sıra dışsal sinyalleri de değerlendirdiğini ifade ediyor. “Bu bilgilerle birlikte, örneğin üretim sürecinizde yer alan ve yüksek tarifeye tabi olan belirli bir parçayı başka bir parça ile değiştirirseniz genel etki ne olur gibi senaryoları simüle etmeye başlayabiliyoruz” diyor. Trump’ın uyguladığı tarifeler, şirketleri tedarik zincirlerini ve fiyatlandırma stratejilerini gözden geçirmeye zorluyor. Walmart ve Nike gibi büyük markalar, bazı ürünlerin fiyatlarını artırmış durumda.

YAPAY ZEKANIN GELECEĞİ

OpenAI’in eski çalışanlarından Zack Kass, ABD’nin tarife önlemlerinden kaynaklanan belirsizliklerin yapay zekanın daha fazla dikkat çekmesine yol açabileceğini belirtiyor. Kass, “Eğer otomasyon olmadan işlerin ne kadar zorlaşabileceğini merak ediyorsanız ve bir gecede bir sürü insanı istihdam edemeyeceğiniz bir dünyayı hayal ediyorsanız, yapay zeka bunun karşısında alternatif bir çözüm sunuyor” şeklinde konuştu. Hindistan merkezli BT devi Wipro’nun teknoloji hizmetlerinden sorumlu küresel yöneticisi Nagendra Bandaru ise, müşterilerinin şirketin “ajan tabanlı yapay zeka çözümlerini” kullanarak tedarikçi stratejilerini değiştirdiğini, ticaret rotalarını yeniden düzenlediğini ve değişen politika ortamlarına göre vergi yükünü dinamik şekilde yönettiğini belirtiyor.

KÜRESEL TİCARETİN DÖNÜŞÜMÜ

Wipro, yapay zeka ürünlerini kullanan şirket isimlerini açıklamasına rağmen, bu firmalar arasında Asya’da fabrikaları bulunan bir Fortune 500 elektronik üreticisi ile Avrupa ve Kuzey Amerika’ya ihracat yapan bir otomotiv yedek parça tedarikçisi yer alıyor. “Yapay zeka güçlü bir kolaylaştırıcı — ama sihirli bir değnek değil” diyen Bandaru, “Ticaret politikası stratejisinin yerini almaz, onu geliştirerek küresel ticareti reaktif bir problemden, proaktif ve veri odaklı bir avantaja dönüştürür” diyerek devam ediyor. Yapay zeka, Trump’ın Nisan ayında açıkladığı kapsamlı tarife duyurularından önce de küresel firmalar için temel yatırım önceliği konumundaydı. Capgemini’nin Ocak ayında yayımladığı bir rapora göre, üst düzey yöneticilerin neredeyse dörtte üçü yapay zeka ve üretken yapay zekayı 2025’teki ilk üç teknoloji yatırımı arasında gösteriyor.