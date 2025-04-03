Trump’ın Ticaret Listei̇nde Rusya Bulunmuyor

RUSYA’NIN TARİFE LİSTESİNE DAHİL EDİLMEMESİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı kararnameyle birlikte ülkenin 185 ticaret ortağına tarife getirilmesi planlanırken, Rusya bu listenin dışında kaldı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD merkezli haber sitesi Axios’a verdiği bilgilerde, Rusya’ya yönelik yaptırımların zaten “önemli bir ticareti engellediği” nedeniyle bu ülkenin listeye dahil edilmediğini ifade etti.

ABD Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, Rusya ile ABD arasındaki ticaret, Ukrayna-Rusya Savaşı’nın öncesine göre belirgin bir şekilde azaldı. 2021 yılında yaklaşık 36 milyar dolar olan ticaret hacmi, 2024 yılı itibarıyla sadece 3,5 milyar dolara geriledi.

RUSYA’DAN ABD’YE MAL İTHALATI

ABD’nin Rusya’ya yönelik uyguladığı mevcut yaptırımların yanı sıra, Trump yakın zamanda Rus petrolü alıcılarına yönelik gümrük vergileri uygulamakla da tehdit etti. Geçtiğimiz yıl, ABD’nin Ukrayna’dan ithal ettiği miktardan daha fazlasını Rusya’dan getirdiği gözlemlendi. 2024 yılında Rusya’dan ABD’ye yaklaşık 3 milyar dolar değerinde mal gelmesi beklenirken, Ukrayna’dan yalnızca yaklaşık 1,2 milyar dolar değerinde ithalat yapılması öngörülüyor.

TARİFE ORANLARI VE UYGULAMA PLANI

Trump’ın belirlediği tarife listesindeki Ukrayna için tarife oranı yüzde 10 olarak belirlenmiş durumda. Bu kararname ile ABD, birçok ticaret partnerine tarife getirmeyi planlıyor ve bu oranlar yüzde 10 ile yüzde 50 arasında değişiklik gösteriyor.

LİSTEDEKİ ÜLKELER VE TARİFE ORANLARI

Plan dahilinde, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bazı ülkeler için yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağı bildiriliyor. Avrupa Birliği’ne yüzde 20, Çin’e yüzde 34, Vietnam’a yüzde 46, Tayvan’a yüzde 32, Japonya’ya yüzde 24, Hindistan’a yüzde 26, Güney Kore’ye yüzde 25, Tayland’a yüzde 36, İsviçre’ye yüzde 31, Endonezya’ya yüzde 32, Malezya’ya yüzde 24, Kamboçya’ya yüzde 49, Güney Afrika’ya yüzde 30, Bangladeş’e yüzde 37 ve İsrail’e de yüzde 17 tarife getirilmesi hedefleniyor.