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Trump’ın Ticaret Savaşları Başladı: Kanada ve Meksika Misillemede Bulunacak

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TİCARET SAVAŞINDA YENİ ADIMLAR

ABD Başkanı Trump, en önemli üç ticaret ortağı olan Kanada, Meksika ve Çin’e gümrük vergileri getirerek ticaret savaşının ilk adımlarını atıyor. Beyaz Saray’dan yapılan duyuruda, Kanada ve Meksika’dan yapılan ithalatın yüzde 25, Çin’den gelen ürünlerin ise yüzde 10 ek gümrük vergisi ödeyeceği ifade ediliyor.

Açıklamada ayrıca, Kanada’dan ithal edilen enerji kaynaklarına ise yüzde 10’luk daha az bir gümrük vergisi uygulanacağı belirtiliyor. Bunun yanı sıra, “misilleme maddesi” de kararnamede yer alıyor. Söz konusu düzenleme kapsamında, Kanada, Meksika ve Çin’in misilleme yoluna gitmeyi tercih etmeleri durumunda, tarifelerin artırılabileceği vurgulanıyor.

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