Trump’ın Uçak Taktikleri ve İran Endişesi

İRAN’IN SUİKAST TEHDİDİ CİDDİYET KAZANIYOR

Axios haber sitesinde yer alan bilgilere göre, İran’ın 2024 kampanyası sürecinde Donald Trump’a yönelik suikast tehdidi kamuoyunda bilinenden çok daha ciddi bir durum oluşturdu. Bu durum, Trump’ın ekibinin, olağanüstü önlemler almasına yol açtı. Ekibin aldığı bu önlemler arasında “aldatmaca bir uçak operasyonu” bulunuyor.

TRUMP’IN JETİ TEHDİT ALTINDA

Metinde yer alan bilgilere göre, Trump’ın ekibi, Tahran’ın ajanlarının bu tehdidi gerçekleştirebileceği konusunda uyarılar aldı. Özel jetinin ismi ise “Trump Force One”. Ekibin endişeleri, bu jetin iniş veya kalkış sırasında düşürülme ihtimali üzerinde yoğunlaştı. Bu kaygı, 15 Eylül’de Trump’a yönelik engellenen suikast girişiminin ardından daha da büyüdü.

GİZLİ OPERASYONUN AMAÇLARI BELİRSİZ

Jetin korunması için alınan önlemler, Tehranın niyetleri hakkında bir belirsizlik oluşturuyor. Ancak, Trump ve ekibi, bu tür tehditlere karşı her türlü önlemi almakta kararlı görünüyor. Bu durumda, “koltuğu boş görünene kadar kimse bilmiyordu” ifadesi, sürecin sıradışı ve gizli yönlerini gözler önüne seriyor.