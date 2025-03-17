Trump’ın Ukrayna İçin Barış Açıklamaları

ABD BAŞKANI TRUMP’IN YENİ ADIMI

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya Savaşı’nı sonlandırmak için yeni bir girişimde bulunduğunu duyurdu. Pazar akşamı Florida’dan Washington’a dönerken Air Force One’da yapılan açıklamada, Trump, “Belki Salı gününe kadar açıklayacak bir şeyimiz olup olmadığını göreceğiz. Salı günü Başkan Putin’le konuşacağım” dedi. Yoğun çalışmaların hafta sonu boyunca sürdüğünü vurgulayan Trump, “Bu savaşı sona erdirip erdiremeyeceğimizi görmek istiyoruz” diyerek barış konusundaki kararlılığını ifade etti. Görüşmelerin ana konuları arasında toprak paylaşımı ve enerji santralleri yer alacak.

TOPRAK VE ENERJİ SANTRALLERİ GÖRÜŞÜLÜYOR

Trump, barış görüşmelerinde “belirli varlıkları bölüşmek” yaklaşımını benimseyeceklerini belirtti. “Toprak hakkında konuşacağız. Enerji santralleri hakkında konuşacağız” diyerek, savaşın sona ermesi için bu iki önemli konunun masada olacağını vurguladı. Bu açıklamalar, Ukrayna’nın işgal altındaki topraklarının gelecek durumu ve enerji kaynaklarının paylaşımı üzerine nasıl bir uzlaşma sağlanacağı sorularını gündeme getirdi. Diplomasi uzmanları, bu meselelerin çözümünün savaşın gidişatını değiştirebileceği üzerinde duruyor.

MÜZAKERE SÜRECİ VE WITKOFF’UN AÇIKLAMALARI

Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu hafta bir araya gelmesinin beklediğini duyurdu. Witkoff, ABD’li müzakere heyetinin bu hafta hem Ukrayna hem de Rusya tarafları ile görüşeceğini belirtti ve “Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sonlandırmada gerçek bir ilerleme göreceğimizi umuyorum” diyerek Trump’ın barış konusundaki iradesini vurguladı. Ancak, Ukrayna ve Avrupa ülkelerinin bu sürecin dışında kalması, çeşitli endişeleri beraberinde getiriyor.

AVRUPA VE UKRAYNA’DAN GELEN TEPKİLER

Trump’ın barış girişimleri, Avrupa’da ve Ukrayna’da karışık duygulara yol açıyor. Daha önceki Riyad görüşmelerinde Ukrayna’nın yer almaması, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy’nin tepkisini çekmişti. Zelenskyy, “Kyiv olmadan yapılan hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğiz” diyerek sürece dahil olma talebini yineledi. Avrupa liderleri ise, NATO üyeliği ve Ukrayna’nın egemenlik haklarının korunması konusunda Trump’ın taviz vermesinden endişe ediyor. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, “Hızlı bir çözüm, kirli bir anlaşma olabilir” diyerek durumu ihtiyatla değerlendirdi.

KRİTİK HAFTA VE GÖRÜŞME

Trump’ın Putin ile yapacağı Salı günü gerçekleştirilecek görüşme, savaşın gidişatını değiştirebilecek bir dönüm noktası olabilir. Ancak, bu görüşmelerin Ukrayna’nın çıkarlarını ne ölçüde koruyacağı ve Avrupa’nın sürece hangi ölçüde dâhil olacağı hâlâ belirsizliğini koruyor. Diplomasi dünyası, bu tarihi görüşmeyi büyük bir ilgiyle takip etmeye devam ediyor. Barış sağlanabilir mi, yoksa yeni bir gerilim mi yaşayacağız? Haftanın ilerleyen günlerinde gelişmeler yakından izlenecek.