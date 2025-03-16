Trump’ın VOA Kararnamesi: 1500 Gazeteci İzne Çıkarıldı

ABD’DE MEDYA DÜNYASINDAKİ DEĞİŞİM

Donald Trump’ın ikinci başkanlık dönemi, medya alanında önemli yankılar yaratıyor. 1942 yılından beri yayın yapan ve dünya çapında 50’den fazla dilde hizmet sunan Voice of America (VOA), Trump tarafından imzalanan bir kararname ile büyük bir darbe aldı. Yaklaşık 1500 gazetecinin ve çalışanın idari izne çıkarıldığı bildiriliyor. CBS News’e göre, bu adım Trump’ın geçtiğimiz cuma imzaladığı ve ABD Küresel İlişkiler Medya Ajansı (USAGM) gibi kuruluşları hedef alan kapsamlı kesinti kararnamesinin hemen ardından geldi.

TRUMP’IN YENİ KARARLARI

Trump’ın imzaladığı bu kararname, USAGM ve diğer bazı federal kurumların personel sayısını ve faaliyetlerini yasal asgari düzeye indirmeyi hedefliyor. Kararnamede, “Bu tür kuruluşlar, yasal işlevlerinin ve ilgili personelinin performansını, yasaların gerektirdiği asgari mevcudiyet ve işleve indirgeyecektir” ifadesi yer alıyor. CBS News’e bilgi veren kaynaklar, VOA’nın tam zamanlı çalışanlarının idari izne çıkarıldığını onayladı. Çalışanlar, USAGM İnsan Kaynakları Direktörü Crystal G. Thomas tarafından gönderilen bir e-posta ile bilgilendirildi. Bu bildirimin muhabirlerden yöneticilere kadar tüm tam zamanlı çalışanları kapsadığı ancak sözleşmeli çalışanlara iletilmediği belirtiliyor.

SERBEST ÇALIŞANLARIN DURUMU

VOA’dan gelen bilgilere göre, dünya genelindeki bütün serbest çalışanlar ile aylık sözleşmeli personel, ödeme yapılamadığı için işlerini bırakmak zorunda kaldı. Bazı çalışanlar, bildirimi aldıkları esnada stüdyoya gitmek için hazırlık yaparken “Hayır, evinize gidin” talimatı aldıklarını aktardı. Bu durum, VOA’nın yayın faaliyetlerini ciddi şekilde olumsuz etkiledi.

VOA DİREKTÖRÜ’NÜN YORUMU

VOA Direktörü Michael Abramowitz, CBS News’e yaptığı açıklamada, “83 yıldır ilk kez Amerika’nın Sesi’nin susturuluyor olmasından derin üzüntü duyuyorum. Bu sabah Amerika’nın Sesi’nin neredeyse tüm personelinin – 1.300’den fazla gazeteci, yapımcı ve destek personeli – idari izne çıkarıldığını öğrendim. Ben de onlara dahilim” dedi. Abramowitz, VOA’nın reforma ihtiyaç duyduğunu kabul ettiğini belirterek, alınan kararın kurumun hayati misyonunu yerine getiremez hale getireceğini vurguladı. Ayrıca, “Bu görev, özellikle İran, Çin ve Rusya gibi ABD’yi itibarsızlaştırmak için milyarlarca dolar harcayan ülkelerin yalan haberler ürettiği günümüzde kritik önem taşıyor” diye ekledi.

VOA’NIN TARİHİ VE KÜRESEL ETKİSİ

VOA, 1942’de Nazi Almanyası’na karşı yayın yapmak amacıyla kurulan bir devlet kanalı olarak faaliyet gösteriyor. Bugün 50’den fazla dilde hizmet vererek, dünya genelinde yeterince temsil edilmeyen bölgelerde 361 milyonluk bir izleyici kitlesine ulaşıyor. Karardan önce yaklaşık 2000 tam zamanlı çalışanı ve yıllık 260 milyon dolarlık bütçesi ile faaliyetlerini sürdürüyordu. Ancak bu kesintiler sonucunda, VOA’nın küresel yayın misyonu ciddi bir tehdit altına girmiş durumda.