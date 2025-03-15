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Trump’ın Yüzüne Mikrofon Çarptı

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TRUMP’A MİCROFONDAN BİR DARP

ABD Başkanı Donald Trump, Maryland’deki Andrews Ortak Üssü’nde gazetecilere yanıt verirken kısa bir olay yaşadı. Yanlışlıkla yüzüne çarpan bir boom mikrofon, Trump’ın ağzına çarptı. Refleksle gözlerini kapatan ve kafasını geriye eğen Trump, mikrofonun bu kez de yüzünün diğer tarafına vurmasına tanık oldu. O an muhabire “ters ters” bakan Trump’ın bu eğlenceli anı, muhabir tarafından hızla mikrofona geri çekildi. ABD Başkanı, durumu esprili bir şekilde değerlendirerek, “Bu gece televizyona çıktı. Bu gece büyük bir haber oldu. Bunu gördünüz mü?” diye şaka yaptı. Mikrofonu tutan operatörün hangi medya kuruluşuna ait olduğu ise belirtilmedi.

KÜÇÜK BİR TÖKEZLEME YAŞADI

Mikrofon olayından kısa bir süre önce, Beyaz Saray bahçesinde Marine One helikopterinin merdivenlerini çıkarken Trump, hafif bir tökezleme yaşadı. Dört yaşındaki X’in helikoptere binmesine yardımcı olurken, sağ ayağı ilk basamağın altına takıldı. Ancak Trump, hızla kendini toparlayarak geri kalan basamakları hızla çıktı.

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