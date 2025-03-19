Trump İran’a Mektubunda 2 Ay Süre Tanıdı

TRUMP’IN MEKTUBUNDAN YENİ DETAYLAR

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’e yazdığı mektuba dair yeni bilgiler ortaya çıkıyor. ABD merkezli yayın kuruluşu Axios’a konuşan kaynaklar, bu mektubu ‘sert’ bir üslupta değerlendirdi. Trump’ın İran’a yeni bir nükleer anlaşma için yalnızca 2 ay süre tanıdığı ifade ediliyor. Ayrıca, Trump’ın İran’ın müzakerelere katılmaması durumunda potansiyel sonuçlara dair uyarılarda bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Beyaz Saray’ın mektubun iletilmesinden önce İsrail, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere brifing verdiği de ortaya çıktı.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

Fox Business Network’e 7 Mart’ta röportaj veren Trump, Hamaney’e bir mektup gönderdiğini açıkladı. Trump, “Onlara, ‘Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak’ diyen bir mektup yazdım” diye belirtti. Hamaney ise 8 Mart’ta yaptığı konuşmada, ABD’nin müzakere talebiyle sorunları çözmek istemediğini, aksine kendi taleplerini dayatmak ve tahakküm kurmak amacı güttüğünü ifade ederek, İran’ın bu durumu kabul etmeyeceğini vurguladı.