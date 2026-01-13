Trump İranlı Eylemcilere Yönelik Yeni Mesaj Verdi

İran’daki protestolar 17. gününe girmişken, ABD Başkanı Donald Trump’tan yeni mesajlar geldi. Trump, İranlı eylemcilere “Protesto gösterilerine devam edin, yardım yolda” çağrısında bulundu. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Trump, “İranlı vatanseverler, protestolarınıza devam edin, kurumlarınızı ele geçirin. Katillerin ve istismarcıların isimlerini kaydedin. Büyük bir bedel ödeyecekler. Protestocuların anlamsızca öldürülmesi durana kadar İranlı yetkililerle olan tüm toplantılarımı iptal ettim. Yardım yolda” ifadelerini kullandı.

İRAN’DAKİ PROTESTOLARDA SON DURUM

Rejim karşıtı gösteriler, İran’da 17. gününe ulaşmış durumda. Tahran yönetiminin protestolara yönelik müdahalesi sonucunda ölü sayısı konusunda net bir bilgi yokken, Reuters’a bilgi veren bir İranlı yetkili, protestocular ve güvenlik güçleri dahil toplamda yaklaşık 2 bin kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yetkili, ölümlerle ilgili suçlamaları “teröristlere” yöneltti.

İNTERNET 100 SAATİ AŞKIN SÜREDİR KESİK

Ülkede protestolar devam ederken, muhalif aktivistler yüzlerce protestocunun hayatını kaybettiğini iddia ederken, devlet yayın kuruluşları ise 100’den fazla güvenlik personelinin öldüğünü duyurdu. Ölü sayılarının doğrulanması güçleşirken, Reuters’a konuşan yetkili, yaklaşık 2 bin kişinin hayatını kaybettiğini yineledi. Ayrıca, ülkedeki internet kesintisinin 108 saati geçtiği, İran ile uluslararası telefon bağlantısının ise 13 Ocak’tan itibaren yeniden sağlandığı açıklandı.