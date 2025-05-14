Trump, İstanbul’da Putin’i bekliyor

KRİTİK GÖRÜŞME HAZIRLIĞI

Ukrayna savaşı açısından Türkiye, yarın önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapacak. Başkanlık Uçağı Air Force One’da gazetecilere açıklamalar yapan ABD Başkanı Donald Trump, “Putin İstanbul’da olmamı ister ve bu mümkün. Orada olmazsam görüşmelere gider mi bilmiyorum. Hep beraber öğreneceğiz.” şeklinde konuştu.

İSTANBUL’A DÖNME İHTİMALİ

İstanbul’a gidip gitmeyeceği hakkında bilgi veren Trump, “Yarın Birleşik Arap Emirlikleri’nde olacağız. Çok yoğun bir programımız var. Ancak bu hayat kurtarmak için geri dönmeyeceğimiz anlamına gelmiyor.” dedi. Bu açıklama, görüşmelerin önemini vurguluyor.

RUS HEYETİ HAZIRLIKLARI

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, İstanbul’da gerçekleşecek Ukrayna barış görüşmelerine katılacak Rus heyetinin akşam saatlerinde belirleneceğini duyurdu. Peskov, heyetin üyelerinin “Putin talimat verdiğinde açıklanacağını” belirtti. Ayrıca, “Rus heyeti yarın İstanbul’da olacak ve Ukrayna heyetini bekleyecek.” ifadelerini ekledi.

HEYET BAŞKANLIĞI

Putin’in yokluğunda, Rus heyetine 2022’deki görüşmelerde olduğu gibi eski Kültür Bakanı Vladimir Medinski’nin başkanlık etmesi bekleniyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Putin’in Türkiye’ye gelmemesinin, barış ve ciddi müzakere niyeti olmadığı konusunda tüm dünya için net bir sinyal olacağını ifade etti.