Trump, İstanbul’da Putin’in isteğini açıkladı

UKRAYNA SAVAŞI AÇISINDAN KRİTİK GÖRÜŞME

Türkiye, Ukrayna savaşı kapsamında önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapacak. Başkanlık uçağında gazetecilere açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, “Putin İstanbul’da olmamı ister ve bu mümkün. Orada olmazsam görüşmelere gider mi bilmiyorum. Hep beraber öğreneceğiz.” dedi.

HAYAT KURTARMAK İÇİN İHTİYAÇ OLURSAM GİDEBİLİRİM

Trump, İstanbul’a gitme durumu hakkında, “Yarın Birleşik Arap Emirlikleri’nde olacağız. Çok yoğun bir programımız var. Ancak bu hayat kurtarmak için geri dönmeyeceğimiz anlamına gelmiyor.” şeklinde konuştu.

RUS HEYETİ AKŞAM BELİRLENİYOR

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, İstanbul’daki Ukrayna barış görüşmelerine katılacak Rus heyetinin akşam saatlerinde belirleneceğini açıkladı. Peskov, heyetin üyelerinin “Putin talimat verdiğinde açıklanacağını” belirtti. “Rus heyeti yarın İstanbul’da olacak ve Ukrayna heyetini bekleyecek.” dedi.

RUS HEYETİNE KİM BAŞKANLIK EDECEK?

Putin’in yokluğunda Rus heyetine, önceki görüşmelerde olduğu gibi eski Kültür Bakanı Vladimir Medinski’nin başkanlık etmesi bekleniyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, “Putin’in Türkiye’ye gelmemesi, barış ve ciddi müzakere niyeti olmadığı konusunda tüm dünya için net bir sinyal olacaktır.” ifadelerini kullandı.