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Trump, İstanbul Zirvesi Hakkında Bilgi Verdi

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TRUMP’IN PUTİN HAKKINDA YORUMU

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’de, Perşembe günü gerçekleşecek olan Ukrayna’daki savaşla ilgili görüşmelere katılıp katılmayacağı konusunda kesin bir bilgiye sahip olmadığını belirtti. Trump, yaptığı açıklamada Katar’a giderken Air Force One uçağında gazetecilere şu sözleri söyledi: “Benim orada olmamı isterdi ve bu bir olasılık… Ben orada olmazsam onun da orada olacağını sanmıyorum. Bunu öğreneceğiz.”

PUTİN’İN ZİRVEDEN BEKLENTİLERİ

Trump, Türkiye’ye gelme ihtimalinin bulunduğunu da vurgulayarak, “Putin benim de zirveye katılmamı istiyor” ifadelerini kullandı. Önümüzdeki süreçte yaşanacak gelişmelerin merakla beklendiği bu görüşmeler, Ukrayna’daki savaşa dair önemli sonuçlar doğurabilir.

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