Trump, İstanbul Zirvesi’ni Belirtti

DÜNYA, RUSYA-UKRAYNA GÖRÜŞMELERİ İÇİN NEFESİNİ TUTTU

Dünya, 15 Mayıs 2025’te İstanbul’da yapılması planlanan Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için sabırsızlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü Katar’a giderken Air Force One’da gazetecilere verdiği demeçte, Türkiye’ye beklenmedik bir ziyarette bulunabileceğini açıkladı. Trump, “Benim orada olmamı isterdi ve bu bir olasılık… Ben orada olmazsam onun da orada olacağını sanmıyorum” şeklinde ifadeler kullanarak, küresel diplomasi açısından İstanbul’a dikkat çekti.

TRUMP’IN TÜRKİYE DESTEĞİ

Trump, 13 Mayıs 2025’te Riyad’da başlayan Orta Doğu turunda Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret ediyor. Ancak Türkiye’deki görüşmelerin gezinin en hayati noktası olması bekleniyor. Reuters’ın haberine göre, Trump’ın kıdemli danışmanları Steve Witkoff ve Keith Kellogg, 15 Mayıs’taki İstanbul toplantısına katılmak için yola çıktı. Trump, “Türkiye’ye gelebilirim. Putin benim de zirveye katılmamı istiyor” diyerek, kendi katılımının Putin’in kararında etkili olabileceğini belirtiyor. Zirvenin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleşmesi, Ankara’nın ara buluculuk rolünü kuvvetlendiriyor.