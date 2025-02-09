Trump Kağıt Pipete Karşı Savaş Açtı

TRUMP’IN KAĞIT PİPET TEPKİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, eski başkan Biden’ın kararlarıyla mücadele etmeye devam ediyor. Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, çevre dostu olarak nitelendirilen kağıt pipetleri hedef aldı. Trump, “Sahtekar (eski Başkan) Joe’nun ‘Plastik pipete hayır, yalnızca kağıt!’ kararı artık öldü. Artık içeceğinizi, ağzınızda iğrenç şekilde eriyen kağıt pipet olmadan keyifle içebilirsiniz.” şeklinde açıklama yaptı.

BIDEN’IN KARARLARINA İTİRAZ

Başkan Trump, ayrı bir paylaşımda da “Plastiğe geri dönüyoruz” ifadesiyle Biden’ın kağıt pipet kararını geçersiz kılacak yeni bir başkanlık kararnamesine imza atacağını duyurdu. Bu atılım, Trump’ın Biden yönetiminin çevrezer kararlarına yönelik sert eleştirisinin bir parçası olarak ön plana çıkıyor.