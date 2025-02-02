Trump, Kanada, Meksika Ve Çin’e Vergi Getirdi

ABD’DEN YENİ GÜMRÜK VERGİSİ KARARI

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada, Meksika ve Çin’den yapılan ithalatlara ek gümrük vergisi getirilmesine dair bir kararname imzaladı. Beyaz Saray’dan gelen açıklamada, Kanada ve Meksika’dan yapılacak ithalata yüzde 25, Çin’den yapılacak ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağı ifade edildi. Kanada’dan ithal edilen enerji kaynaklarınayse yüzde 10 daha düşük bir tarife uygulanacağı belirtiliyor. Açıklamada, ticaretin Kanada’nın Gayrisafi Yurt İçi Hasılasının (GSYH) yüzde 67’sini, Meksika’nın yüzde 73’ünü ve Çin’in yüzde 37’sini oluşturduğu aktarılırken, ABD’de bu oranın yalnızca yüzde 24 olduğu, ayrıca 2023’te ABD’nin 1 trilyon doların üzerinde bir mal ticareti açığı bulunduğu bildirildi. Drudge Report, “Ticaret Savaşı 2025” başlığını attı.

MİSİLLEME İHTİMALİ VE TARİFE YÜRÜRLÜĞÜ

Kararnamenin yanı sıra bir “misilleme maddesi” de bulunuyor. Söz konusu ülkeler misilleme yapmaya karar verirse, tarifelerin artırılabileceği kaydedildi. Tarifelerin 4 Şubat ABD yerel saatiyle gece yarısından sonra yürürlüğe gireceği duyuruldu.

KANADA VE MEXİKO’DAN TEPKİLER

Kanada ve Meksika’nın liderleri, Donald Trump’ın ülkelerinin ABD’ye olan ihracatına %25’e varan yüksek vergiler getiren kararnamesine sert tepki gösterdi. Çin de konuyu Dünya Ticaret Örgütü’ne taşıyacağını açıkladı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, cumartesi gecesi yaptığı televizyon konuşmasında, 107 milyar dolar değerindeki Amerikan ürünlerine kademeli olarak yüzde 25 misilleme vergisi getireceklerini söyledi. Trudeau, Trump’ın, ABD tüketicileri ve sanayisinin Kanada’dan gelen petrol ve enerji gibi kritik kaynaklara erişimini riske attığını belirtti. Trudeau, eyaletlerle birlikte ABD ile yapılan işlemleri gözden geçireceklerini vurguladı.

KANADA YETKİLİLERİNDEN UYARI

Trudeau, Amerikan halkına hitaben şu sözleri sarf etti: “Kanada’ya yönelik vergiler, Amerikan otomotiv montaj tesisleri ve diğer imalat tesislerinin kapanmasına yol açarak işlerinizi riske atacaktır. Market alışverişinden benzin istasyonuna kadar maliyetlerinizi artıracak. Nikel, potas, uranyum, çelik ve alüminyum gibi ABD güvenliği için kritik olan uygun maliyetli mallara erişiminizi engelleyecek.”

VERGİ UYGULAMALARI VE SEKTÖREL ETKİLER

Kanada, salı gününden itibaren ABD’den gelen 30 milyar Kanada doları değerindeki mallara yüzde 25 vergi uygulamaya başlayacak. Üç hafta içinde bu tarifeler, 125 milyar Kanada doları değerindeki ABD ithalatına da eklenecek. Trudeau, Kanada’nın petrol gibi sektörlerinin “ABD üzerinde kaldıraç etkisine sahip olabileceğini” ancak hiçbir sektörün bunu daha büyük bir yük altına sokmaması gerektiğini savundu.

KANADA’DAN AMERİKAN ÜRÜNLERİNE BOYKOT

Trudeau, Kanadalılara “Daha az Amerikan ürünü satın alın. Amerikan ürün ve hizmetleri yerine Kanada ürünlerini tercih edin” çağrısında bulundu. Eyaletlerin Amerikan menşeli alkollü içkileri mağazalarından kaldırmak gibi önlemler alacağını belirtti. Kanada’nın tarifeleri geri çekmeleri için Amerikalıları teşvik etmeyi hedeflediğini vurgulayan Trudeau, Amerikan birası, şarap ve bourbon gibi içeceklerin yanı sıra Florida’dan gelen portakal suyu ve meyvelerin hedef alınacağını belirtti. Ayrıca, giyim, spor ekipmanları ve ev aletlerinin de tarifelere tabi tutulacağı ifade edildi. Trudeau, “Bunu biz istemedik ama geri adım atmayacağız” dedi.