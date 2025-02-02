Trump, Kanada, Meksika ve Çin’e Vergi Getirdi

TİCARET SAVAŞLARI BAŞLIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada, Meksika ve Çin’den yapılan ithalat üzerine ek gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir kararnameyi imzaladı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Kanada ve Meksika’dan yapılan ithalatlara yüzde 25, Çin’den ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirileceği belirtildi. Ayrıca, Kanada’dan ithal edilen enerji kaynaklarına yüzde 10 ile daha düşük bir tarifenin uygulanacağı ifade edildi. Açıklamada, Kanada’nın Gayrisafi Yurt İçi Hasılasının (GSYH) yüzde 67’sinin, Meksika’nın yüzde 73’ünün ve Çin’in yüzde 37’sinin ticaretten kaynaklandığı, buna karşın ABD’de bu oranın yalnızca yüzde 24 olduğuna dikkat çekildi. ABD’nin 2023’te 1 trilyon doların üzerinde mal ticareti açığı ile en yüksek ticaret açığına sahip olduğu anlatıldı. Drudge Report ise “Ticaret Savaşı 2025” başlığını attı.

MİSİLLEME TEHDİDİ

Ayrıca, kararnamede yer alan bir “misilleme maddesi” ile bu ülkelerin misilleme yapması durumunda tarifelerin artırılabileceği vurgulandı. Ek gümrük vergilerinin 4 Şubat’ta, ABD yerel saatiyle gece yarısından sonra yürürlüğe gireceği öğrenildi. Kararnamenin ardından Kanada ve Meksika liderleri, Trump’ın ülkelerine uyguladığı yüksek vergilere sert tepki gösterdi. Çin de kendisine yönelik bu önlemler karşısında konuyu Dünya Ticaret Örgütü’ne taşımayı planladığını açıkladı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaptığı televizyon konuşmasında, 107 milyar dolar değerindeki Amerikan ürünlerine kademeli olarak yüzde 25 misilleme vergisi uygulanacağını belirtti. Trudeau, Trump’s kararlarının Kanada’nın hayati kaynaklara erişimini riske attığını ifade etti.

Trudeau, Amerikan halkına yönelik açıklamalarda bulundu ve “Kanada’ya yönelik vergiler, Amerikan otomotiv montaj tesisleri ve diğer imalat tesislerinin kapanmasına yol açacak, bu da işlerinizi riske atacak” dedi. Trudeau, ayrıca, nikel, potas, uranyum, çelik ve alüminyum gibi kritik mallara erişimin engelleneceğini söyledi. Salı gününden itibaren ABD’den gelen 30 milyar Kanada doları değerindeki mallara yüzde 25 vergi uygulanacak. Üç hafta içinde ise, 125 milyar Kanada doları değerindeki ABD ithalatına benzer tarifeler eklenecek. Trudeau, Kanada’nın petrol sektörünün ABD üzerinde kaldıraç etkisi yaratabileceğini ancak hiçbir sektörün bu durumdan daha büyük bir yük üstlenmemesi gerektiğini ifade etti.

KANADA’DAN YEREL ÜRÜNLERE DESTEK

Trudeau, Kanadalılara “Daha az Amerikan ürünü satın alın” çağrısında bulundu ve Kanada ürünlerine yönelmeleri gerektiğini belirtti. Eyaletlerin Amerikan menşeli alkollü içkileri kararlarından kaldırmak gibi önlemler aldığını aktaran Trudeau, bu şekilde Amerikalıları Kanada’nın tarifelerini geri çekmeleri için teşvik etmeyi hedeflediklerini vurguladı. Örnek olarak, Amerikan birası, şarap ve bourbon gibi içeceklerin yanı sıra Florida’dan gelen portakal suyu ve meyvelerin hedef alınacağı söylendi. Ayrıca giyim, spor ekipmanları ve ev aletleri gibi birçok ürün de tarifelere tabi tutulacak. Trudeau, “Bunu biz istemedik ama geri adım atmayacağız” dedi.