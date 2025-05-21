Trump, Katar Uçağı Sorusu Üzerine Sinirlendi

UÇAK KRİZİ YARATTI

ABD Başkanı Donald Trump’a Katar tarafından hediye edilen uçak, beklenmedik bir krize yol açtı. 2024 seçimlerinde yeniden başkan seçilen Trump, görevinin ilk dönemlerinde hem iç hem de dış politikada oldukça faal bir strateji izliyor.

ORDAHA DAHA KAZANÇLI DÖNDÜ

Özellikle Orta Doğu’daki etkisini güçlendirmek isteyen Trump, geçtiğimiz hafta yaptığı Orta Doğu turundan önemli anlaşmalarla geri döndü. Bu anlaşmalar arasında en dikkat çekici olanı, Katar’ın Trump’a hediye ettiği yeni lüks Air Force One uçağı oldu.

GÜNEY AFRİKA LİDERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Donald Trump, Beyaz Saray’da Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile bir araya geldi. Görüşme, Beyaz Saray’daki Oval Ofis’e benzeyen bir odada gerçekleşti. İki lider, ortada bir uçak maketi bulunan bir ortamda oturdu. Toplantıya birçok gazeteci ve yardımcı da katıldı.

HAVALANAN TARTIŞMA BAŞLADI

Görüşmenin başında bir NBC muhabiri, Pentagon’un Katar’dan hediye edilen jetin Air Force One olarak kullanılabileceğine dair açıklamasını gündeme getirerek Trump’a soru sordu. Ancak Trump, muhabirin sözünü kesip öfkeli bir şekilde, “Ne diyorsun sen? Katarlı bir… Ne? Biliyoruz… Ne alakası var bunun?” yanıtını verdi.

HAKARET BİLMECESİ

Trump, sonrasında ses tonunu yükselterek muhabire sert bir tepki gösterdi. “Sen buradan defolup gitmelisin. Bunun Katar jetiyle ne alakası var? Sus. Sana bir daha soru yok” dedi. Ayrıca NBC kanalını da hedef alarak, “Bu, NBC’nin konuyu saptırma çabası. Sen berbat bir muhabirsin. Muhabir olmak için gerekenlere sahip değilsin, yeterince zeki değilsin.” şeklinde konuştu. Trump, muhabire ‘hıyar’ ve ‘aptal’ gibi ifadelerle hakarette bulundu.

KATAR YATIRIMLARINI VURGULADI

Trump, ABD Hava Kuvvetleri’ne verilmiş olan jetin “çok hoş bir şey” olduğunu savunarak, Katar’ın ülkesine yaptığı 5.1 trilyon dolarlık yatırımlara dikkat çekti. Ardından muhabiri bir kez daha salondan çıkmaya davet etti. Trump, ilk soruyu soran gazeteciye yönelik, “Peter bir şey… O berbat bir muhabir” sözlerini kullandı. Salondaki diğer gazetecilerin sorularını engellemeye çalışan Trump, birçok kez “Sessiz! Sessiz!” diyerek ortamı kontrol etmeye çalıştı.

GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Trump’ın basın toplantısında yaşanan bu gerilim, sosyal medyada ve uluslararası basında büyük yankı buldu. O sırada Güney Afrika lideri Ramaphosa’nın gülümseyerek araya girmeye çalıştığı ama Trump’ın onu da kesmesi dikkat çekti. Görüşmenin sonunda Beyaz Saray’dan ise herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.