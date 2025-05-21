Trump, Katar Uçağı Sorusu Üzerine Sinirlendi

UÇAK KRİZİ KONUŞMALARDA GÜNDEME GELDİ

ABD Başkanı Donald Trump’a Katar tarafından hediye edilen lüks uçak, tartışmalara neden oldu. 2024 seçimlerinde yeniden başkan olan Trump, görev süresinin başlarında iç ve dış politikada daha etkin bir strateji izliyor.

ORTA DOĞU’DAN KARLI ANLAŞMALARLA DÖNDÜ

Trump, Orta Doğu’daki etkisini güçlendirmek amacıyla geçen hafta gerçekleştirdiği Orta Doğu turundan önemli kazanımlar elde etti. Bu turda en dikkat çeken olay, Katar’ın Trump’a hediye ettiği yeni Air Force One uçağı oldu.

SORUNLU GÖRÜŞME GÜNEY AFRİKA LİDERİYLE YAPILDI

Trump, Beyaz Saray’da Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile bir araya geldi. İki liderin oturduğu dolaylı görüşmede, bir uçak maketi ön plandaydı ve ortamda birçok gazeteci yer aldı.

GAZETECİLE TARTIŞMA

Toplantının başında bir NBC muhabiri, Katar’dan hediye edilen jetin Air Force One olarak kullanılma durumunu gündeme getirerek Trump’a bir soru yöneltti. Trump, gazetecinin sözünü keserek tepki gösterdi ve “Ne diyorsun sen? Katarlı bir… Ne? Biliyoruz… Ne alakası var bunun?” dedi.

BAŞKANIN SERT CEVABI

Trump, muhabirin sorularına sinirli bir şekilde devam ederek, “Sen buradan defolup gitmelisin. Bunun Katar jetiyle ne alakası var? Sus. Sus. Sana bir daha soru yok” ifadelerini kullandı.

MEDYAYI HEDEF ALDI

Trump, muhabire yanı sıra NBC kanalını da eleştirip, “Bu, NBC’nin konuyu saptırma çabası. Sen berbat bir muhabirsin. Muhabir olmak için gerekenlere sahip değilsin, yeterince zeki değilsin” diyerek eleştiride bulundu.

HEDİYE UÇAĞA VURGU YAPTI

Trump, ABD Hava Kuvvetleri’ne verilen jetin “çok hoş bir şey” olduğunu ifade etti ve Katar’ın 5.1 trilyon dolarlık yatırımlarına dikkat çekti. Ardından muhabiri tekrar salonu terk etmeye davet etti.

GAZETECİYİ HEDEF GÖSTERDİ

Trump, toplantı sırasında sık sık ilk soruyu soran gazeteciyi hedef alarak, “Peter bir şey… O berbat bir muhabir” dedi. Salondaki diğer gazetecilere de “Sessiz! Sessiz!” diyerek kontrol sağlamaya çalıştı.

SOSYAL MEDYA VE BASINDA YANKI BULDU

Trump’ın basın toplantısındaki bu gerginlik, sosyal medya ve uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Görüşme sırasında Ramaphosa’nın gülümseyerek araya girmeye çalıştığı ancak Trump’ın onu da sözünden ettiği görüntüler dikkat çekti. Beyaz Saray, toplantı sonrası herhangi bir resmi açıklama yapmadı.