Trump, Kuzey Kore Temaslarını Sürdürecek

TRUMP’UN BASIN TOPLANTISI

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile bir araya gelerek ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Trump, ABD ile Japonya arasındaki ikili ilişkilerin oldukça iyi ilerlediğini belirtip, gelecekte ticari, ekonomik ve savunma alanlarında işbirliklerinin artacağının altını çizdi. Başbakan Şigeru ile olan ortaklıklarının güçlü olduğuna dikkat çekti.

KORE YARIMADASI’NDA GÜVENLİK ÇABALARI

Trump, Kore Yarımadasının güvenliği ve istikrarı üzerine devam eden diplomatik çabalarına değinerek, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile olan temaslarının süreceğini vurguladı. “Kore Yarımadasında güvenlik ve istikrarı sağlamak üzere ilk dönemimde başlattığım çabalara bağlılığımızı da sürdürüyoruz.” diyerek, bölgedeki güvenliğin sağlanması konusunda kararlılığını ifade etti.