Trump, LA İsyancılarından Ulusal Muhafızlara Tehdit

PROTESTOLAR ÜZERİNE YAPILAN AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabında Los Angeles’taki devam eden protestolarla ilgili açıklama yaptı. Protestocuları “İsyancılar” olarak nitelendiren Trump, bu kişilerin Ulusal Muhafız görevlilerinin yüzüne tükürmeye yeltendiğini öne sürdü ve “Tükürürlerse vururuz. Size daha önce hiç olmadıkları kadar sert vurulacaklarına söz veriyorum. Böyle bir saygısızlığa tahammül edilmeyecektir” şeklinde ifadeler kullandı. Ayrıca, Ulusal Muhafız birliklerine böyle bir davranışı kabul etmeyeceklerinin altını çizerek, “Bu, ABD Başkanı’nın Los Angeles’ta devam eden Gavin Newscum’dan ilham alan felaket niteliğindeki isyanlarla ilgili bir açıklamasıdır” dedi. Trump, California’nın Demokrat Valisi Newsom’un soyadını “scum” (pislik) kelimesiyle yazmasıyla dikkat çekti.

LOUISİANA’DA DEVAM EDEN PROTESTOLAR

Los Angeles’ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek olmak için yapılan gösteriler devam ediyor. Bu ICE karşıtı protestolar sırasında çok sayıda gösterici gözaltına alındı ve zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. ABD Başkanı Trump, Los Angeles’taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan ötürü Demokrat yöneticileri suçladı.