Trump Messi’yi Beyaz Saray’da Ağırladı

trump-messi-yi-beyaz-saray-da-agirladi

ABD BAŞKANI TRUMP, MESSI’Yİ AĞIRLADI

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Amerikan Futbol Ligi (MLS) şampiyonu Inter Miami ve kaptanı Lionel Messi ile bir araya geldi. Kabul sırasında Messi, Trump’a bir hediye takdim etti. Törene eşlik eden diğer Inter Miami oyuncuları arasında Luis Suarez, Tadeo Allende ve Rodrigo De Paul da bulunuyordu.

PELE İLE KIYASLAMA

Sohbet esnasında Trump, futbol tarihinin en önemli figürlerinden biri olan Pele ile Messi’yi karşılaştırarak dikkat çekti. Arjantinli futbolcu hakkında övgü dolu sözler sarf eden Trump, “Sen Pele’den daha iyi olabilirsin. Kim daha iyi? Sen mi, Pele mi? Evet kabul ediyorum, sen ondan daha iyisin ama o da harikaydı.” şeklinde ifadeler kullandı.

“HARİKA BİR İNSAN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR”

Trump, söylemlerine şöyle devam etti: “Gerçekten yetenekli insanları onurlandırıyoruz. Daha önce hiçbir Amerikan başkanının söyleme fırsatını bulamadığı bir şeyi ifade etmek benim için büyük bir ayrıcalık: ‘Beyaz Saray’a hoş geldin, Lionel Messi. Oğlum bana ‘Baba bugün kim gelecek biliyor musun?’ dedi. ‘Hayır, bilmiyorum, çok işim var’ diye yanıt verdim. ‘Messi gelecek’ dedi. O senin büyük bir hayranın. Senin harika bir insan olduğunu düşünüyor.”

İLK ŞAMPİYONLUĞUN SEVİNCİ

Inter Miami, Chase Stadyumu’nda Vancouver Whitecaps’i 3-1’lik skorla yenerek Amerikan Futbol Ligi (MLS) Kupası’nı elde etti. Arjantinli süperstar Lionel Messi, üst üste ikinci sezonunu ligin MVP’si olarak tamamladı. 2020 yılında kurulan ve David Beckham’ın sahip olduğu Inter Miami, tarihinde ilk kez şampiyonluk kazandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

ABD’li Bakan Kristi Noem Görevden Alındı

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, danışmanı Corey Lewandowski ile olan ilişkisi ve tartışmalı görev kararları nedeniyle görevinden alındı.
Gündem

Rusya Avrupa Gaz Pazarını Terk Etmeye Hazırlanıyor

Putin'in Avrupa gaz piyasasından çekilme kararının ardından, Başbakan Yardımcısı Novak, Rus enerji şirketlerinin doğal gazlarını Asya pazarına yönlendireceğini duyurdu.
Gündem

Volkan Demirel Gençlerbirliği’nde Teknik Direktör Oldu

Natura Dünyası Gençlerbirliği, 3 ay önce ayrıldığı teknik direktör Volkan Demirel ile yeniden sözleşme imzaladığını açıkladı.
Gündem

Orta Doğu Çatışmaları Finansal Piyasalarda Yeniden Dalgalanma Yarattı

Altın, ons fiyatını 5 bin 143 dolara çıkarırken, güçlü ABD doları ve yükselen Hazine tahvil getirileri nedeni ile düşüş gösterme riski taşıyor.
Gündem

Trumpıin İran Üzerindeki Açıklamaları Dikkat Çekiyor

İran Savaşı, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla sürerken, ölü sayısı 1,230'a ulaştı. Çatışmalar 7 gündür devam ediyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.