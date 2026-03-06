Trump Messi’yi Beyaz Saray’da Ağırladı

ABD BAŞKANI TRUMP, MESSI’Yİ AĞIRLADI

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Amerikan Futbol Ligi (MLS) şampiyonu Inter Miami ve kaptanı Lionel Messi ile bir araya geldi. Kabul sırasında Messi, Trump’a bir hediye takdim etti. Törene eşlik eden diğer Inter Miami oyuncuları arasında Luis Suarez, Tadeo Allende ve Rodrigo De Paul da bulunuyordu.

PELE İLE KIYASLAMA

Sohbet esnasında Trump, futbol tarihinin en önemli figürlerinden biri olan Pele ile Messi’yi karşılaştırarak dikkat çekti. Arjantinli futbolcu hakkında övgü dolu sözler sarf eden Trump, “Sen Pele’den daha iyi olabilirsin. Kim daha iyi? Sen mi, Pele mi? Evet kabul ediyorum, sen ondan daha iyisin ama o da harikaydı.” şeklinde ifadeler kullandı.

“HARİKA BİR İNSAN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR”

Trump, söylemlerine şöyle devam etti: “Gerçekten yetenekli insanları onurlandırıyoruz. Daha önce hiçbir Amerikan başkanının söyleme fırsatını bulamadığı bir şeyi ifade etmek benim için büyük bir ayrıcalık: ‘Beyaz Saray’a hoş geldin, Lionel Messi. Oğlum bana ‘Baba bugün kim gelecek biliyor musun?’ dedi. ‘Hayır, bilmiyorum, çok işim var’ diye yanıt verdim. ‘Messi gelecek’ dedi. O senin büyük bir hayranın. Senin harika bir insan olduğunu düşünüyor.”

İLK ŞAMPİYONLUĞUN SEVİNCİ

Inter Miami, Chase Stadyumu’nda Vancouver Whitecaps’i 3-1’lik skorla yenerek Amerikan Futbol Ligi (MLS) Kupası’nı elde etti. Arjantinli süperstar Lionel Messi, üst üste ikinci sezonunu ligin MVP’si olarak tamamladı. 2020 yılında kurulan ve David Beckham’ın sahip olduğu Inter Miami, tarihinde ilk kez şampiyonluk kazandı.