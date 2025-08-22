Trump Mobile, T1’i göstermiyor, yanıltıyor!

TRUMP MOBILE VE T1 AKILLI TELEFONUNDAKİ GİZEM

Haziran ayında duyurulduktan sonra, Trump Mobile’in vaat ettiği T1 akıllı telefon etrafında dönen söylentiler giderek daha garip hale geldi. Başlangıçta, telefonun Amerika Birleşik Devletleri’nde üretileceği savunuldu, fakat bu iddia her açıdan gerçekçi görünmüyordu. Sonrasında ise “ABD’de Üretilmiştir” ifadesinin Trump Mobile’ın internet sitesinden sessizce kaldırıldığı görüldü.

TANITIM GÖRSELLERİNDEKİ SAHTELİKLER

Trump, telefonunun tanıtımında bu reklamı kullanmayı sürdürdü. AppleInsider, hikâyede yer alan bir başka ilginç detayı ortaya çıkardı: Gerçekte, T1 adında bir telefon hâlâ mevcut değil. Yayın, T1 için oluşturulan tanıtım görsellerinin, farklı akıllı telefonların altın rengine boyanan ve fotoğraf düzenleme yazılımı ile değiştirilen görüntüleri olduğunu belirtti. Web sitesinde, aslen Revvl 7 Pro 5G’ye benzeyen bir telefonun kötü bir şekilde düzenlenmiş bir resmi yer almakta.

SOSYAL MEDYADAKİ KAFA KARIŞTIRAN GÖRSELLER

Instagram’da yayınlanan bir reklamda ise şirketin logosuyla süslenmiş bir iPhone 16 Pro Max görülmekte. Hafta başında X platformunda paylaşılan üçüncü çelişkili görselde ise, Spigen markasına ait bir kılıfla beraber bir Samsung Galaxy S25 Ultra yer almakta. Güney Koreli aksesuar şirketinin logosu, üzerine Amerikan bayrağının eklenmiş olduğu görselin arkasında seçilebiliyor.