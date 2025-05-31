Trump, Musk’a Destek İçin Teşekkür Etti

ABD BAŞKANINDAN ELON MUSK AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı’nın başına getirdiği Elon Musk’ın görevine son vermesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, Musk’ın tamamen ayrılmadığını ifade ederek, “Elon artık tam zamanlı görevde olmayacak ama zaman zaman katkı sunmaya devam edecek” dedi.

TEŞEKKÜR VE DESTEK AÇIKLAMASI

Trump, Musk’a bugüne dek verdiği destek için teşekkür ederek, “Zamanını ayırıp bize destek verdiği için minnettarız” ifadelerini kullandı. Başkan, Musk’ın katkılarına olan takdirini dile getirirken, onun iş dünyasındaki etkisini de hatırlattı.

GAZZE’DE ATEŞKES BİLDİRİMİ

Trump ayrıca, Gazze’deki çatışmalara dair önemli bir değerlendirme yaptı. “Gazze’de taraflar ateşkes konusunda önemli bir aşamaya geldi. Anlaşmaya çok yakınız” açıklamasını yapan Trump, bölgedeki durumun olumlu gelişmelerle ilerlediğini belirtti.