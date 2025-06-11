“Trump, Musk’a İlişkinin Dönüm Noktası.”

GERİLİMİN NEDENİ VE TRUMP’IN TEPKİSİ

ABD Başkanı Donald Trump ile ünlü iş insanı Elon Musk arasındaki ilişkilerde son dönemde belirgin bir gerilim yaşanıyor. Musk’ın Kongre gündemindeki vergi kesintisi tasarısını sert bir dille eleştirmesi, Beyaz Saray’daki görev süresinin sona ermesine yakın Trump’ı oldukça öfkelendirdi. Trump, Musk’ın açıklamalarına yönelik değerlendirmesinde, “Elon ile ilişkimiz çok iyiydi, ama artık bu ilişkinin nereye gittiğini bilmiyorum. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Ona çok yardım ettim, sonuçta 40 milyar dolarlık devlet desteği aldı” şeklinde konuştu.

MUSK’IN İDDİALARI

Trump’ın açıklamalarına yanıt veren Elon Musk ise sosyal medya platformu X üzerinden oldukça iddialı bir çıkış yaptı. Musk, “Ben olmasaydım, Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar Temsilciler Meclisi’ni alır, Cumhuriyetçiler Senato’da sadece 51-49 üstünlük sağlardı” sözleriyle dikkat çekti. Ayrıca, Trump’ın geçmişteki bütçe eleştirilerine gönderme yaparak, “Bu adam bugün nerede?” ve “Büyük Çirkin Yasa, bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!” şeklinde sert ifadelerde bulundu.

PİŞMANLIK AÇIKLAMASI

Yaşanan gerilimin ardından Elon Musk’tan beklenmedik bir açıklama geldi. X üzerinden yaptığı bir başka paylaşımda, Trump hakkında zaman zaman fazla ileri gittiğini kabul eden Musk, “Bazı paylaşımlarımdan gerçekten pişmanlık duyuyorum” diyerek geri adım attı.

TRUMP’IN CEVABI

Musk’ın bu açıklamalarının ardından gözler Trump’a çevrildi. Kendisine yöneltilen “Elon Musk ile barışır mısınız?” sorusuna Trump, “Hiçbir kırgınlığım yok. Olanlara şaşırdım. Söylediklerinden dolayı kendini kötü hissediyor. Ülkeyi düzeltmemiz gerekiyor, bu yüzden onunla barışabilirim” şeklinde yanıt verdi.