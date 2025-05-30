Dünya

Trump, Musk’a Teşekkür Etti

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Elon Musk görevden çekildi

ABD Başkanı Donald Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı’nın başına getirdiği Elon Musk’ın görevden ayrılmasıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Trump, Musk’ın tamamen görevinden ayrılmadığını vurgulayarak, “Elon artık tam zamanlı görevde olmayacak ama zaman zaman katkı sunmaya devam edecek” diye belirtti. Ayrıca, Musk’a bugüne kadar sağladığı destek için teşekkür ederek, “Zamanını ayırıp bize destek verdiği için minnettarız” sözlerini dile getirdi.

Gazze’deki çatışmalar hakkında

Trump, Gazze’deki çatışmalara dair bir değerlendirme yaparak, “Gazze’de taraflar ateşkes konusunda önemli bir aşamaya geldi. Anlaşmaya çok yakınız” dedi. Bu açıklama, bölgedeki gerginliğin azalması ve olası bir ateşkesin gerçekleşme ihtimalinin yükseldiği yönündeki umutları artırıyor.

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