Dünya

Trump, Musk’a teşekkür etti

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ABD BAŞKANI TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı’nın başına getirdiği Elon Musk’ın görevinden ayrılmasıyla ilgili yorumlarda bulundu. Trump, Musk’ın tamamen görevden ayrılmadığını belirterek, “Elon artık tam zamanlı görevde olmayacak ama zaman zaman katkı sunmaya devam edecek” dedi. Ayrıca, Musk’a bugüne dek sağladığı destek için teşekkür eden Trump, “Zamanını ayırıp bize destek verdiği için minnettarız” ifadelerini kullandı.

GİDİŞATTA ATEŞKES YAŞANABİLİR

Trump, Gazze’deki gerginliğe dair de bir değerlendirme yaptı. Gazze’deki tarafların ateşkes noktasında önemli bir aşamaya geldiğini söyleyerek, “Gazze’de taraflar ateşkes konusunda önemli bir aşamaya geldi. Anlaşmaya çok yakınız” şeklinde konuştu.

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