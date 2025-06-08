Trump: Musk Çok Saygısızlık Yapıyor

GERİLİM DEVAM EDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump ile Elon Musk arasındaki sürtüşme devam ediyor. Trump, NBC News’e verdiği röportajda, Musk’ın Demokrat adayları mali olarak desteklemesi halinde ciddi sonuçlarla karşılaşacağını belirtti. Trump, Musk’ın kendisi hakkında yaptığı yorumlara da değinerek, onun ABD Başkanlık makamına karşı saygısızlık yaptığına dikkat çekti. Trump, “Bence bu çok kötü bir şey. Çünkü o çok saygısız. ABD Başkanlık makamına saygısızlık edemezsiniz.” ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞME PLANI YOK

Trump, Elon Musk ile bir görüşme yapma planının olmadığına vurgu yaptı. “Başka işlerle epey meşgulüm. Onunla konuşma niyetim yok.” sözüyle Musk ile iletişim kurmayı düşünmediğini belirtti. Ayrıca, Musk’ın kendisinin Jeffrey Epstein dosyasıyla ilgili iddialarını da gündeme getirerek, “Eski haber. Bunlar yıllarca konuşuldu. Epstein’ın avukatı bile benim hiçbir alakam olmadığını söyledi.” dedi.