Trump, New Jersey’e Yeni Başsavcı Atadı

ABD Başkanı Donald Trump, atamayı Truth Social hesabından duyurdu. Beyaz Saray’da başkan danışmanı olarak görev yapan Alina Habba’nın, doğum yeri olan New Jersey eyaletinde geçici başsavcı olacağını belirten Trump, “Avukat Alina Habba’nın, derhal yürürlüğe girecek şekilde, doğup büyüdüğü yer olan New Jersey eyaletinde geçici başsavcı olacağını duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum.” dedi. Trump, Habba’nın New Jersey halkına “hem adil hem de hakkaniyetli” bir hukuk sistemi sağlamaya çalışacağını ifade etti.

HABBA’NIN ELEŞTİRİLERİ

Bu açıklamanın ardından Beyaz Saray’da basına konuşan Habba, New Jersey’nin Demokrat Valisi Phil Murphy ve Demokrat Senatör Cory Booker’ın “eyaleti başarısızlığa uğrattığını” belirterek, kendi liderliği altında eyaletteki “yolsuzluk” ve “adaletsizliği” durduracağını iddia etti. Habba, “Adalet Bakanı Pam Bondi ile çalışmayı ve başkanın Amerika’yı ilk sıraya koyma, karmaşayı temizleme ve haksız yere suçlanan insanları değil peşine düşmemiz gereken insanları hedef alma gündemini ilerletmemizi sağlamayı dört gözle bekliyorum.” şeklinde konuştu.

HABBA’NIN GEÇMİŞİ

New Jersey doğumlu avukat Alina Habba, Trump başkan olmadan önce, emlak sektöründe dolandırıcılık suçlamalarıyla ilgili davada Trump’ı temsil etmişti. Bu dava, 454 milyon dolar ceza ödemeye mahkum edilmesiyle sonuçlanmıştı. Habba ayrıca, magazin yazarı E. Jean Carroll’ın 1996’da Trump’ı tecavüzle suçladığı davada da avukatlar arasında yer aldı. ABD medyası, Habba’nın New Jersey Başsavcılığı görevine atanmasının zamanlamasını sorguluyor. Bu atamanın, göçmenlik ve gümrük muhafaza dairesi tarafından gözaltına alınan Columbia Üniversitesi mezunu Filistinli aktivist Mahmud Halil’in davasının New York’tan New Jersey’ye aktarılmasının ardından gerçekleştiği dikkat çekiliyor.