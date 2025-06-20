Trump Nükleer Saldırı Hakkında Düşünüyor!

ABD’NİN İRAN-İSRAİL SAVAŞINA KATILIMI BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

ABD’nin İran ile İsrail arasındaki savaşta doğrudan nasıl bir rol alacağı hala belirsizliğini koruyor. Ancak, Donald Trump yönetiminin “nükleer saldırıya hazırlanıyorlar” iddiaları dikkat çekiyor. The Guardian gazetesinin haberine göre, ABD ordusunun İran’ın dağlar altında yer alan Fordo nükleer tesisini yok etmek için yalnızca konvansiyonel sığınak delici bombaların yeterli olmayacağı düşünülüyor ve bu nedenle nükleer silah seçeneği gündeme gelebiliyor.

TATİK NÜKLEER SİLAH GEREKİR

Gazeteye konuşan iki ABD savunma yetkilisi, Fordo tesisine ulaşmanın yalnızca taktik nükleer silahlarla mümkün olabileceğini belirtiyor. The Guardian, Başkan Trump’ın nükleer silah kullanmayı düşünmediği yönünde bilgilere yer veriyor. Ancak Trump’a yakın olan Fox News, bu iddiaları yalanlayarak, Trump’ın nükleer silah kullanmayı düşündüğünü öne sürdü. Fox News muhabiri Jaqui Heinrich, Perşembe günü Beyaz Saray’daki bilgileri paylaşarak “Beyaz Saray’daki üst düzey bir yetkili bana bu haberin doğru olmadığını söyledi. Hiçbir seçenek masadan kalkmış değil” ifadelerini kullandı.

BÖLGEDE CİDDİ SONUÇLAR DOĞURACAK

Böyle bir hamlenin çok sayıda sivil kaybına, bölgenin uzun yıllar boyunca zehirlenmesine ve uluslararası krizin daha da derinleşmesine yol açabileceği vurgulanıyor. Trump, seçim kampanyasında “sonsuz savaşlara son verme” ve “Orta Doğu’ya barış getirme” vaadinde bulunmuştu.

RUSYA’DAN FELAKET YORUMU

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peskov, “ABD’nin İran’da taktik nükleer silah kullanması felaket olur” şeklindeki yorumunu yaptı. Bu açıklamanın ABD Başkanı’nın beyanlarından ziyade, medyada yer alan bilgilere dayandığını ifade etti, ancak hangi medya kuruluşlarına atıfta bulunduğunu belirtmedi. Başkan Trump, İsrail ile İran arasındaki gerilimler bağlamında ABD’nin alacağı rolün önümüzdeki iki hafta içinde belirleneceğini kaydetti. İran ile yakın ilişkileri bulunan Rusya, Washington’u İsrail’e askeri destek vermemesi için sert bir şekilde uyarıyor.