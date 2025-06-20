Trump Nükleer Saldırı İçin Hazırlanıyor

ABD’NİN NÜKLEER SİLAH KULLANIMI İDDİALARI

ABD’nin İran ile İsrail arasında yaşanan gerilimde ne kadar aktif olacağı net değilken, Donald Trump yönetimi hakkında “Nükleer saldırıya hazırlanıyorlar” yönünde iddialar dikkat çekiyor. İngiltere merkezli bir haber kaynağından aktarılan bilgilere göre, ABD ordusunun İran’ın derinlerdeki Fordo nükleer tesisini yok etmek için sığınak delici bombaların yeterli olmayacağı ve bu nedenle nükleer silah kullanma ihtimalinin değerlendirildiği belirtiliyor.

Taktiğin Nükleer Silah Vurgusu

İki Amerikalı savunma yetkilisi, bu gizli tesisin yalnızca taktik nükleer silahlarla yok edilebileceğini ifade ediyor. Ancak Trump’ın bu silahları kullanmayı planlayıp planlamadığına dair tartışmalar sürerken, Trump’a yakın bir medya kuruluşu bu iddiayı yalanlıyor. Fox News muhabiri Jaqui Heinrich, Beyaz Saray’dan aldığı bilgiler doğrultusunda, “Beyaz Saray’daki üst düzey bir yetkili bana bu haberin doğru olmadığını söyledi. Hiçbir seçenek (nükleer silah dahil) masadan kalkmadı. Ancak ABD ordusunun Fordo’nun yok edilmesinde konvansiyonel sığınak delici bombaların yeterli olacağını düşünmekte olduğu ifade ediliyor” dedi.

Sivil Kayıplar ve Uluslararası Kriz

Böyle bir hamlenin ciddi sonuçlar doğurabileceği, çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine ve bölgenin uzun süreli hâkimiyetinin tehlikeye girmesine yol açabileceği vurgulanıyor. Trump, seçim kampanyası süresince “sonsuz savaşlara son verme” ve “Orta Doğu’ya barış getirme” vaadinde bulunmuştu.

Rusya’dan Sert Tepki

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD’nin bu durumu ele almasında nükleer silah kullanmasının “felaket” olabileceğini belirtiyor. Peskov, bu açıklamanın Trump’ın sözlerinden ziyade medyada çıkan haberlere dayandığını ifade etti. Başkan Trump, İsrail ile İran arasındaki gerilimle ilgili olarak ABD’nin alacağı kararı önümüzdeki iki hafta içerisinde vereceğini açıkladı. Rusya, İran ile olan yakın ilişkilerinden dolayı, Washington’un İsrail’e askeri destek vermemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.