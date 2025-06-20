Trump Nükleer Silah Kullanmayı Düşünüyor!

ABD’NİN NÜKLEER SİLAH KULLANMA İHTİMALI

ABD’nin İran ve İsrail arasındaki potansiyel çatışmaya katılıp katılmayacağı henüz kesinleşmezken, Donald Trump yönetimi ile ilgili ‘nükleer saldırıya hazırlanıyorlar’ iddiası dikkat çekti. İngiltere merkezli The Guardian gazetesinin aktardığına göre, ABD ordusunun İran’ın Fordo nükleer tesisini yok etmek için sığınak delici bombaların yeterli olmayabileceği ve bu yüzden nükleer silah kullanma seçeneğini düşündüğü bildiriliyor.

TAKTİK NÜKLEER SİLAHLAR YETERLİ OLACAK

Gazeteye konuşan iki ABD savunma yetkilisi, Fordo tesisinin dağın derinliklerinde yer aldığını ve füzelerin buraya ulaşmasının mümkün olmadığını belirtiyor. Bu sebeple yalnızca taktik nükleerin bu noktaya ulaşabileceğinin altı çiziliyor. Ancak The Guardian, Başkan Donald Trump’ın nükleer silah kullanmayı düşünmediğini yazdı. Fox News ise bu iddiayı yalanlayarak Trump’ın nükleer silah kullanma fikrini düşündüğünü ileri sürdü. Fox News muhabiri Jaqui Heinrich, “Beyaz Saray’daki üst düzey bir yetkili bana bu haberin doğru olmadığını söyledi. Hiçbir seçenek masadan kalkmış değil. Ancak ABD ordusu Fordo’da görev için konvansiyonel sığınak delici bombaların yeterli olacağından emin” dedi. Bir nükleer hamlenin çok sayıda sivilin ölümüne ve uluslararası krizlerin daha da derinleşmesine yol açabileceği ifade ediliyor.

RUSYA’DAN UYARI: ‘NÜKLEER SİLAH FELAKET OLUR’

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD’nin İran’da taktik nükleer silah kullanmasının “felaket” olacağına dikkat çekti. Peskov, bu açıklamanın ABD Başkanı’nın sözlerinden ziyade, medyada yer alan haberlere dayandığını belirtti ancak hangi medya kuruluşlarına atıfta bulunduğunu açıklamadı. Başkan Trump, İsrail ile İran arasında artan gerilimden sonra ABD’nin nasıl bir rol alacağına dair kararın önümüzdeki iki hafta içinde verileceğini söyledi. Aynı zamanda Rusya, Washington’u İsrail’e askeri destek vermemesi hususunda sert bir şekilde uyarıyor.