Trump Nükleer Silah Kullanmayı Düşünüyor!

ABD’DE İRAN-İSRAİL SAVAŞINA KATILMA İHTİMALİ VE NÜKLEER SİLAH IDDİALARI

ABD’nin İran ile İsrail arasındaki savaşa nasıl bir müdahalede bulunacağı belirsizliğini korurken, Donald Trump yönetimi hakkında “nükleer saldırıya hazırlanıyorlar” iddiaları gündeme oturdu. İngiltere merkezli The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, ABD ordusunun İran’ın dağlar altındaki Fordo nükleer tesisini yok etme planlarında sığınak delici bombaların yetersiz kalabileceği ve bu nedenle nükleer silah kullanma opsiyonunu düşünmeye başladığı ifade ediliyor.

Sadece Taktik Nükleer Silahların Ulaşabileceği İddiası

Gazeteye konuşan iki ABD savunma yetkilisi, derin dağların altında bulunan ve füzelerin ulaşamadığı bu tesis için yalnızca taktik nükleer silahların etkili olabileceğini belirtti. Ancak The Guardian, Donald Trump’ın nükleer silah kullanma düşüncesinde olmadığını yazdı. Fox News ise bu iddiaları yalanlayarak, Trump’ın nükleer silah kullanmayı düşündüğünü öne sürdü. Fox News muhabiri Jaqui Heinrich, Beyaz Saray’dan aldığı bilgileri paylaşarak, “Beyaz Saray’daki üst düzey bir yetkili bu haberin doğru olmadığını söyledi. Hiçbir seçenek masadan kalkmamış değil. Ancak ABD ordusu, Fordo’da görev için konvansiyonel sığınak delici bombaların yeterli olacağından oldukça emin” dedi. Böyle bir hamlenin çok sayıda sivilin canına mal olabileceği, bölgenin uzun yıllar boyunca zehirlenmesine ve uluslararası krizin daha da derinleşmesine yol açabileceği ifade ediliyor. Trump, seçim kampanyasında “sonsuz savaşlara son verme” ve “Orta Doğu’ya barış getirme” vaatlerinde bulunmuştu.

RUSYA’DAN NÜKLEER SİLAH UYARISI

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “ABD’nin İran’da taktik nükleer silah kullanması felaket olur” ifadelerini kullandı. Peskov, bu açıklamanın ABD Başkanı’nın beyanları yerine, medyada yer alan haberlere dayandığını dile getirdi. Hangi medya kuruluşlarına atıfta bulunduğuna dair bilgi vermedi. Trump, İran ile İsrail arasındaki artan gerilimler karşısında ABD’nin alacağı rolün önümüzdeki iki hafta içerisinde netleşeceğini söyledi. İran ile yakın bağlantılara sahip olan Rusya, Washington’u İsrail’e askeri destek vermemesi konusunda sıkı bir şekilde uyarıyor.