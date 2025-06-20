Trump Nükleer Silah Kullanmayı Düşünüyor

ABD’NİN İRAN-İSRAİL SAVAŞINA KATILIMI BELİRSİZ

ABD’nin İran ile İsrail arasındaki savaşta doğrudan bir rol alıp almayacağı henüz net olmamakla birlikte, Donald Trump yönetimi ile ilgili olarak ortaya atılan ‘Nükleer saldırıya hazırlanıyorlar’ iddiası dikkat çekiyor. İngiltere merkezli The Guardian gazetesinin aktarımına göre, ABD ordusunun İran’ın yer altında gizlenen Fordo nükleer tesisini yok etmek için sığınak delici bombaların yetersiz kalabileceği ve bu nedenle nükleer silah kullanma düşüncesinin gündemde olduğu belirtiliyor.

TAKTİK NÜKLEER SİLAH İHTİMALI

Gazeteye bilgi veren iki ABD savunma yetkilisi, bu dağın derinliklerindeki tesisine yalnızca taktik nükleer silahların ulaşabileceğini ifade ediyor. Öte yandan, The Guardian, Trump’ın henüz nükleer silah kullanmayı düşünmediğini yazdı. Ancak, Trump’a yakın kaynaklardan biri olan Fox News, bu iddiaları yalanlayarak Trump’ın nükleer silah kullanmayı düşündüğünü aktardı. Fox News muhabiri Jaqui Heinrich, Beyaz Saray’dan edindiği bilgilere dayanarak, “Beyaz Saray’daki üst düzey bir yetkili, bu haberin doğru olmadığını söyledi. Nükleer silah dahil hiçbir seçenek masadan kalkmış değil. Ancak ABD ordusu, Fordo’da görev için konvansiyonel sığınak delici bombaların yeterli olacağından oldukça emin” dedi.

BÜYÜK FELAKET UYARILARI

Uzmanlar, böyle bir adımın birçok sivilin ölümüne, bölgenin uzun süre zehirlenmesine ve uluslararası krizlerin daha da derinleşmesine yol açabileceğini vurguluyor. Trump, seçim kampanyasında “sonsuz savaşlara son verme” ve “Orta Doğu’ya barış getirme” vaadinde bulunmuştu.

KREMLİN’DEN UYARI

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Peskov, “ABD’nin İran’da taktik nükleer silah kullanması felaket olur” şeklinde konuştu. ABD Başkanı’nın açıklamalarına değil, medyada yer alan haberler üzerinden değerlendirmeler yaptığını belirten Peskov, hangi medya kuruluşlarının referans alındığına dair bilgi vermedi. Başkan Trump, İsrail ile İran arasındaki artan gerilim karşısında ABD’nin nasıl bir pozisyon alacağına dair kararın önümüzdeki iki hafta içinde verileceğini söyledi. Rusya, İran ile yakın ilişkileri olduğu için Washington’u İsrail’e askeri destek vermemesi konusunda sert biçimde uyarıyor.