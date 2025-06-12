Trump: Nükleer Tehditler Başlıyor

İRAN VE ABD ARASINDAKİ NÜKLEER GERİLİM TIRMANIYOR

İran ile ABD arasında nükleer konudaki gerilim artıyor. İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzadeh, yaptığı açıklamada, nükleer müzakerelerin başarısız olması veya Washington ile bir çatışma yaşanması durumunda Tahran’ın bölgedeki Amerikan üslerine saldırı düzenleyeceğini belirtti. Bu açıklamanın ardından, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’ni tahliye etmeye hazırlandığı sırada, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de Ortadoğu’da görevli personelin ailelerinin bölgeden gönüllü olarak ayrılmalarına izin verdiğini bildirdi. Hegseth, “Ortadoğu’da gelişmekte olan gerginliği izliyoruz” dedi.

ABD’DEN SAKINMA UYARISI

Associated Press haber ajansına göre, ABD, Bahreyn ve Kuveyt’teki acil durum dışındaki diplomatik personel ve ailelerin tahliyesine hazırlık yapıyor. Ayrıca, Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği, Amerikan vatandaşlarının Irak’a seyahat etmemeleri yönünde tavsiye açıklaması yaptı.

TAHLİYE GEREKTİRECEK BİR DURUM YOK

Reuters’ın aktardığına göre Iraklı yetkililer, herhangi bir güvenlik tehdidi tespit edilmediğini vurguladı. Irak askeri sözcüsü, “İstihbarat ve saha raporları, diplomatik misyonların çalışmalarını etkileyecek gerçek tehditlere işaret etmiyor” şeklinde konuştu. Aynı zamanda, ABD’nin Bahreyn Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, personel ve operasyonlarla ilgili bir değişiklik olmadığı, faaliyetlerin normal seyrinde devam ettiği bildirildi.

İSRAİL’İN ASKERİ SALDIRI HAZIRLIĞI

Üst düzey bir İranlı yetkili, bölgedeki tansiyonu artırmanın ve İran’ın ABD ile yapılacak nükleer müzakereleri etkilemenin “psikolojik bir savaş” olduğunu söyledi. Ayrıca, bir dost ülkenin İran’ı olası bir İsrail saldırısına karşı uyardığını belirtti. “İran, yükselen bölgesel tansiyona rağmen uranyum zenginleştirme hakkından vazgeçmeyecek” ifadesinde bulundu. Amerikan kaynakları ise, İsrail’in ABD’nin desteği olmadan İran’a askeri müdahaleyi değerlendiğini bildirdi.

İRAN’DAN CEVAP GECİKMEDİ

İran Devrim Muhafızları Komutanlığı, “Tahran, daha önceki İsrail saldırılarına oranla daha güçlü ve yıkıcı bir karşılık verecek” açıklamasında bulundu. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump, “İsrail’in İran’a saldırması yakın görünmüyor ama gerçekleşme ihtimali yüksek” dedi. Trump, “İran ile bir çatışmadan kaçınmak istiyorum. Onlarla anlaşmaya oldukça yakınız” şeklinde konuştu ve gerilimla ilgili endişesini dile getirdi.

NÜKLEER SİLAHA İZİN VERMEYECEĞİZ

Trump, Ortadoğu’daki ABD’li personelin tahliyesini “bölgenin tehlikeli bir yer haline gelebileceği” gerekçesiyle aldıklarını belirtti. “Nükleer silaha sahip olmalarına izin vermeyeceğiz” diyerek, bölgedeki gerilimin azaltılmasına yönelik soruları da yanıtladı. Trump, “ABD ordusunun zafer üstüne zafer kazanacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

İRAN’IN NÜKLEER PROGRAMINA YÖNELİK İDDİALAR

Hegseth, Senato’da yaptığı açıklamada, “İran’ın barışçıl nükleer enerji programı yerine nükleer silah elde etmeye çalıştığına dair birçok gösterge var” şeklinde bir yorumda bulundu.

PEZEŞKİYAN: BOYUN EĞMEYECEĞİZ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile müzakere sürecine ve ülkesine yönelik saldırı tehditlerine değindi. “Biz zorbalığa boyun eğmeyeceğiz. İhtiyacımız olan nükleer malzemeleri almak için onların onayını beklemeyi asla kabul etmeyeceğiz” dedi. Washington’un müzakerelerde İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurma talebini eleştiren Pezeşkiyan, bilimsel araştırma yapmamız için izin almamız gerektiğini kimlerin söylediği sorguladı.

SONUÇ

İran ile ABD arasındaki müzakerelerin çıkmaza girmesi durumunda, tarafların birbirine yönelik tehditleri ve askeri hazırlıkları tırmanış gösteriyor. İki ülke arasındaki gerilim, Ortadoğu’daki güvenlik durumunu etkileyebilme potansiyeline sahip.