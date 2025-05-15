Trump, Orta Doğu’da Trilyonlarca Dolar Yatırım Aldı

SEÇİM DÖNEMİ HEDEFİ

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci döneminde 10 trilyon dolarlık yatırım toplamayı amaçladığını belirtti. Orta Doğu turu çerçevesinde Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret eden Trump, Suudi Arabistan’dan 600 milyar dolar, Katar’dan ise 1,2 trilyon dolarlık yatırım sözü aldı. BAE’ye gitmeden önce başkanlık uçağında basına açıkladığı bilgileriyle dikkat çekti. Orta Doğu tourunun ilk iki durağı olan Suudi Arabistan ve Katar’da imzaladığı anlaşmalarla ilgili olarak, “Ülkemiz için trilyonlarca dolar yatırım topladık. Suudi Arabistan ve Katar’da çok iyi dostlarımız var” ifadelerini kullandı.

HAVACILIKTA REKOR ANLAŞMA

Trump, ayrıca Katar Hava Yolları ile Amerikan uçak imalat şirketi Boeing arasında gerçekleştirilen 160 uçak alımı için imzalanan 200 milyar dolarlık anlaşmaya ilişkin, “Sanırım havacılık tarihindeki en büyük sipariş bu” şeklinde konuştu.

BAE’DEN GELEN YATIRIM SÖZLERİ

Üçüncü durağı Birleşik Arap Emirlikleri’nde Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir görüşme gerçekleştiren Trump, burada yaptığı açıklamada, BAE’nin ABD’ye on yıl içinde yapacağı 1,4 trilyon dolarlık yatırım için teşekkür etti. Trump, toplamda 10 trilyon doların üzerinde yatırım sözü aldıklarını ve bu yatırımların yapay zeka ve bilişim sektörlerinde önemli gelişmelere yol açacağını ifade etti. Başkanlık döneminin ilk kısmında ABD ekonomisinin iyi durumda olduğunu belirten Trump, bu dönemde de daha iyi olacağını öngördüğünü vurguladı. Trump, ABD-BAE ilişkilerinin daha da güçleneceğinden emin olduğunu belirterek Al Nahyan’a, “Zengin bir ülkesiniz, seçim yapabilirsiniz ama benim yanımdan asla ayrılmayacağınızı biliyorum” dedi.