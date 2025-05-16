Trump, Orta Doğu’da Yatırım Topladı

ABD BAŞKANINDAN YATIRIM HEDEFİ

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlığının ikinci döneminde 10 trilyon dolarlık yatırım hedeflediklerini açıkladı. Bu hedef doğrultusunda Orta Doğu turuna çıkarak Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret etti. Suudi Arabistan’dan 600 milyar dolar, Katar’dan ise 1,2 trilyon dolarlık yatırım sözü aldıklarını belirten Trump, BAE’ye ulaşmadan önce başkanlık uçağında basına önemli açıklamalarda bulundu.

ANLAŞMALAR VE DOSTLUK VURGUSU

Trump, Suudi Arabistan ve Katar’daki imzaladığı anlaşmaları vurgulayarak, “Ülkemiz için trilyonlarca dolar yatırım topladık. Suudi Arabistan ve Katar’da çok iyi dostlarımız var” dedi. Özellikle Katar Hava Yolları ile Boeing arasında imzalanan 200 milyar dolarlık anlaşmaya dikkat çeken Trump, “Sanırım havacılık tarihindeki en büyük sipariş bu” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

BAE’DEN GETİRİLEN YATIRIM SÖZLERİ

BAE’de Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile gerçekleşen baş başa görüşme sonrasında Trump, BAE’nin ABD’ye on yılda yapacağı 1,4 trilyon dolarlık yatırım için teşekkür etti. Toplamda ABD için 10 trilyon doların üzerinde yatırım sözü aldıklarını belirten Trump, bu yatırımların yapay zeka ve bilişim sektörlerinde önemli gelişmelere yol açacağını ifade etti. Ayrıca, Trump, ABD ekonomisinin ilk döneminde güçlü bir durumda olduğunu vurguladı ve “Bu dönem de daha iyi olacak” dedi. ABD ile BAE arasındaki ilişkilerin gelişmeye devam edeceğinden emin olduğunu belirten Trump, Al Nahyan’a “Zengin bir ülkesiniz, seçim yapabilirsiniz ama benim yanımdan asla ayrılmayacağınızı biliyorum” dedi.