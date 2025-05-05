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Trump: Papa Gibi Görseli Ben Yapmadım

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TRUMP’TAN YAPAY ZEKÂ GÖRSELİNE YANIT

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da yapılan törende Amerikan futbolu oyuncu seçmelerinin yeniden Washington’da gerçekleşeceğini açıkladı. Açıklamaları sırasında gazetecilerin gündeme dair yönelttiği soruları yanıtladı.

GÖRSEL HAKKINDA NET AÇIKLAMA

Kendini Katolik lider “Papa” kıyafetleriyle gösteren yapay zekâ ürünü görselin sosyal medyada yayılmasının ardından gelen tepkilerle ilgili Trump, bu görüntüyle hiçbir bağlantısının olmadığını öne sürdü. Trump, “Yalan haber medyası bunu çarpıtıyor. Fotoğrafı ben yapmadım, nereden çıktığını bilmiyorum,” şeklinde konuştu.

ESPİRİ OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Görselin bazı Katolik topluluklarda rahatsızlığa yol açtığı hatırlatıldığı zaman Trump, bunun yalnızca bir espri olduğunu belirterek, “Birinin eğlenmek için hazırladığı yapay bir görüntü. Ortada abartılacak bir durum yok,” ifadesini kullandı.

EĞLENMEK İSTEYEN İNSANLARIN HAKKI

Bir muhabirin, görselin Beyaz Saray’ın resmi sosyal medya hesabından da paylaşılmış olduğunu belirtmesi üzerine Trump, “Boş verin bunları. İnsanlar bazen eğlenmek ister. Bunda bir sakınca görmüyorum,” diyerek düşüncelerini dile getirdi. İlgili görsel, Trump’ın Truth Social hesabında ve ardından Beyaz Saray’ın X (eski adıyla Twitter) hesabında paylaşılmış, özellikle Katolik çevrelerde tepkileri toplamıştı.

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