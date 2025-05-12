Trump, Perşembe İstanbul’a gelebilirim

BARİŞ DİPLOMASİSİ VE TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Türkiye’nin barış diplomasi çabaları, dünya genelinde örnek teşkil ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın attığı adımlar doğrultusunda, Rusya-Ukrayna savaşı sona ermek üzere. Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul’da perşembe günü bir toplantı yapılacak. Bu önemli görüşmeler ile ilgili ABD Başkanı Donald Trump’tan da açıklamalar geldi.

TRUMP’TAN ÖNEMLİ DEĞERLENDİRMELER

Donald Trump, Orta Doğu gezisi öncesinde Oval Ofis’te yaptığı açıklamada, “(15 Mayıs) Perşembe günü Rusya ve Ukrayna ile yapılacak toplantının çok önemli olduğunu belirtti. “Bu toplantının gerçekleşmesi konusunda ısrarcıydım ve bu organizasyondan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’daki görüşmelere iyi ev sahipliği yapacağını ifade ederek, “İki ülke liderinin de orada olacağını düşünüyorum. Ben de gidebilirim. O anda nerede olacağımı bilmiyorum ama oraya uçabilirim, faydalı olursa” dedi.

SURİYE VE YAPTIRIMLAR ÜZERİNE GÖRÜŞMELER

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye konusunda da bazı çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Ayrıca, ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımlarını hafifletebileceğini ifade etti. Bu ifadeler, savaş ve diplomasi konularında Türkiye’nin üstlendiği rolü gözler önüne seriyor.

TÜRKİYE’NİN ARABULUCULUK FAALİYETLERİ

Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasında süregelen savaşta arabuluculuk rolü üstlenerek, sürekli diyalog halinde kalmayı başardı. Diplomatik çabalar doğrultusunda, Türkiye; 10 Mart 2022’de Antalya’da düzenlenen 2. Antalya Diplomasi Forumu sırasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’yı bir araya getirdi. Aynı yıl, her iki ülkenin heyetleri İstanbul’da buluşarak, 22 Temmuz 2022’de “Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması”nı imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Ağustos 2022’de Lviv’i ziyaret eden tek NATO ülkesi lideri oldu. Ayrıca Türkiye, 22 Eylül 2022’de gerçekleştirilen esir takasında da arabuluculuk yaptı.

ESİR TAKASI VE DİPLOMATİK BAŞARILAR

Esir takası konusundaki arabuluculuk faaliyetlerini sürdüren Türkiye, Ağustos 2024’te ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerindeki 26 kişinin karşılıklı değişimini sağladı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından koordine edilen bu esir takası, son yıllarda ABD, Rusya ve Almanya arasında gerçekleşen en geniş kapsamlı rehine değişimi olarak kayıtlara geçti. Bu diplomatik başarı, Türkiye’nin uluslararası platformda ne denli etkili bir arabulucu olduğunu gösteriyor.