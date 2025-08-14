Trump: Putin Anlaşma Yapmak İstiyor

DÜNYADA GÖRÜŞME İÇİN GÜN SAYILIYOR

Dünyanın merakla beklediği görüşme için geri sayım devam ederken, taraflardan karşılıklı açıklamalar geliyor. ABD Başkanı Donald Trump, görüşme öncesi Fox News Radio’ya röportaj veriyor. Trump, “Görüşmeyi isteme kararında muhtemelen yaptırım tehdidi rol oynadı” sözlerini kullanıyor. Ayrıca, “Putin’in anlaşma yapacağını düşünüyorum” ifadelerini ekliyor.

ORTAK BASIN TOPLANTISI AÇIKLAMALARI

Medya erişimi hakkında da konuşan Trump, ortak basın toplantısı yapılmasının garantisi olmadığını vurguluyor. “Her halükârda bir basın toplantısı yapacağım ama Putin ile ortak basın toplantısı olup olmayacağını bilmiyorum,” diyor.

GÖRÜŞME SONRASINDAKİ PLANLAR

Trump, Putin ile yapacağı görüşmenin ardından planlarına da değiniyor. Eğer görüşme olumlu geçerse Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy’i ikinci bir görüşme için arayacağını belirtiyor. “Takip toplantısı için üç olası lokasyonumuz var,” diyen Trump, kötü bir görüşme olması durumunda kimseyi aramayacağını da belirtmeyi ihmal etmiyor.